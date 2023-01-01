На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО

На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Козеєм.

Про це пише видання "Нова доба".

30 жовтня маневичани вклонилися подвигу ще одного відважного Воїна – 30-річного маневичанина Віталія Козея – хороброго солдата, навідника 68 єгерської бригади імені Олекси Довбуша, який боронив українську землю у 2020-2021 роках та знову став у стрій з початком повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю.

Загинув Віталій 14 жовтня внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання на Луганщині. У нього залишилися батьки, брати, син.
На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО
На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО
На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО
На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО
На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО
На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО
На Волині попрощалися з 30-річним Героєм Віталієм Козеєм. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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