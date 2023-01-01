На війні загинув воїн з Волині Віталій Козей

Захищаючи Україну від російського окупанта, героїчно загинув 30-річний маневичанинПро це повідомив голова громадиВіталій Олександрович мужньо захищав рідну Вітчизну від ворога з березня 2023 року. Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали батьки, молода дружина та синочок.Солдат, навідник єгерського відділення загинув 14 жовтня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині.«Скільки ж горя приносить на святу українську землю підступна ворожа зброя, скільки ж патріотів, сповнених сил Героїв, кладуть у тяжких боях своє молоде, сповнене сил та наснаги життя. Невимовний біль…У чорній від горя тузі мама, батько, дружина, син. Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя… Щирі співчуття рідним і близьким воїна», – йдеться у повідомленні.Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково. Інформація щодо поховання – згодом.