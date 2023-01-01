На війні загинув воїн з Волині Віталій Козей
Сьогодні, 11:35
Захищаючи Україну від російського окупанта, героїчно загинув 30-річний маневичанин Віталій Козей.
Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.
Віталій Олександрович мужньо захищав рідну Вітчизну від ворога з березня 2023 року. Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали батьки, молода дружина та синочок.
Солдат, навідник єгерського відділення загинув 14 жовтня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині.
«Скільки ж горя приносить на святу українську землю підступна ворожа зброя, скільки ж патріотів, сповнених сил Героїв, кладуть у тяжких боях своє молоде, сповнене сил та наснаги життя. Невимовний біль…
У чорній від горя тузі мама Світлана Миколаївна, батько Олександр Петрович, дружина Наталія, син Артур. Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя… Щирі співчуття рідним і близьким воїна», – йдеться у повідомленні.
Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково. Інформація щодо поховання – згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна памʼять, честь і шана!
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Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.
Віталій Олександрович мужньо захищав рідну Вітчизну від ворога з березня 2023 року. Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали батьки, молода дружина та синочок.
Солдат, навідник єгерського відділення загинув 14 жовтня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині.
«Скільки ж горя приносить на святу українську землю підступна ворожа зброя, скільки ж патріотів, сповнених сил Героїв, кладуть у тяжких боях своє молоде, сповнене сил та наснаги життя. Невимовний біль…
У чорній від горя тузі мама Світлана Миколаївна, батько Олександр Петрович, дружина Наталія, син Артур. Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю Героя… Щирі співчуття рідним і близьким воїна», – йдеться у повідомленні.
Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково. Інформація щодо поховання – згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна памʼять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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