У місті на Волині під капот авто заповзла змія – працювали рятувальники





Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.



Сьогодні вранці, 29 жовтня, рятувальники ДПРЧ-5 м.Нововолинська виїхали на вулицю Шевченка для надання допомоги водію легковика. Чоловік звернувся до служби «101» з проханням виловити під капотом автомобіля непроханого пасажира – плазуна.



Оглянувши місце події, рятувальники встановили, що під капотом сховався вуж.







В спеціальних рукавицях вони безпечно вилучили плазуна з його сховку та відпустили в поле за містом.











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