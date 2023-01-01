У місті на Волині під капот авто заповзла змія – працювали рятувальники

У місті на Волині під капот авто заповзла змія – працювали рятувальники
У Нововолинську рятувальники допомогли водію авто, під капотом якого сховалася змія.

Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.

Сьогодні вранці, 29 жовтня, рятувальники ДПРЧ-5 м.Нововолинська виїхали на вулицю Шевченка для надання допомоги водію легковика. Чоловік звернувся до служби «101» з проханням виловити під капотом автомобіля непроханого пасажира – плазуна.

Оглянувши місце події, рятувальники встановили, що під капотом сховався вуж.

У місті на Волині під капот авто заповзла змія – працювали рятувальники


В спеціальних рукавицях вони безпечно вилучили плазуна з його сховку та відпустили в поле за містом.

У місті на Волині під капот авто заповзла змія – працювали рятувальники




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: змія, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за добу сталося дві пожежі
Сьогодні, 13:45
У місті на Волині під капот авто заповзла змія – працювали рятувальники
Сьогодні, 12:43
На війні загинув воїн з Волині Віталій Козей
Сьогодні, 11:35
Імовірно, причетні до смерті немовля: у Польщі затримали двох українців
Сьогодні, 10:47
Курс валют у Луцьку 29 жовтня
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
На Волині на дитмайданчик заповзла змія На Волині на дитмайданчик заповзла змія
14 квітень, 16:42
У Луцьку горіла багатоповерхівка У Луцьку горіла багатоповерхівка
28 жовтень, 11:47
У Луцьку із зачиненої квартири визволили пенсіонерку У Луцьку із зачиненої квартири визволили пенсіонерку
22 жовтень, 15:21
На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда
22 жовтень, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу сталося дві пожежі
Сьогодні, 13:45
 0
У місті на Волині під капот авто заповзла змія – працювали рятувальники
Сьогодні, 12:43
 0
На війні загинув воїн з Волині Віталій Козей
Сьогодні, 11:35
 0
Імовірно, причетні до смерті немовля: у Польщі затримали двох українців
Сьогодні, 10:47
 0
Курс валют у Луцьку 29 жовтня
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8