У місті на Волині під капот авто заповзла змія – працювали рятувальники
Сьогодні, 12:43
У Нововолинську рятувальники допомогли водію авто, під капотом якого сховалася змія.
Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 29 жовтня, рятувальники ДПРЧ-5 м.Нововолинська виїхали на вулицю Шевченка для надання допомоги водію легковика. Чоловік звернувся до служби «101» з проханням виловити під капотом автомобіля непроханого пасажира – плазуна.
Оглянувши місце події, рятувальники встановили, що під капотом сховався вуж.
В спеціальних рукавицях вони безпечно вилучили плазуна з його сховку та відпустили в поле за містом.
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Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 29 жовтня, рятувальники ДПРЧ-5 м.Нововолинська виїхали на вулицю Шевченка для надання допомоги водію легковика. Чоловік звернувся до служби «101» з проханням виловити під капотом автомобіля непроханого пасажира – плазуна.
Оглянувши місце події, рятувальники встановили, що під капотом сховався вуж.
В спеціальних рукавицях вони безпечно вилучили плазуна з його сховку та відпустили в поле за містом.
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