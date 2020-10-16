У Львівській області напали на Тищенка: поліція відкрила справу

У Львівській області напали на Тищенка: поліція відкрила справу
У Львівській області напали на народного депутата Миколу Тищенка, якого виключили з фракції Слуги народу.

Про це hromadske повідомила речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська.

Тищенко подав заяву до поліції, де розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі нападу.

Про побиття Тищенка також заявив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

«У Львівській області напали на Миколу Тищенка. Той подав заяву в поліцію», — написав він.


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Теги: Тищенко, напад, Львівщина
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