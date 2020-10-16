У Львівській області напали на Тищенка: поліція відкрила справу

Миколу Тищенка, якого виключили з фракції Слуги народу.



Про це Світлана Добровольська.



Тищенко подав заяву до поліції, де розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).



Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі нападу.



Про побиття Тищенка також Олексій Гончаренко у своєму Telegram.



«У Львівській області напали на Миколу Тищенка. Той подав заяву в поліцію», — написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львівській області напали на народного депутата, якого виключили з фракції Слуги народу.Про це hromadske повідомила речниця обласного управління Національної поліціїТищенко подав заяву до поліції, де розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі нападу.Про побиття Тищенка також заявив нардепу своєму Telegram.«У Львівській області напали на Миколу Тищенка. Той подав заяву в поліцію», — написав він.

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