У Луцьку біля «Веселого Джека» – масова бійка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:38
У центрі Луцька на вулиці Лесі Українки сталася масова бійка.
Відео у фейсбуці опублікував Максим Дейна, підписавши його «Майбутнє нашої країни», – повідомляє телеканал «Конкурент TV».
На відео видно, що сутичка сталася біля пабу «Веселий Джек», який знаходиться у центрі Луцька.
Під час бійки невідомі хлопці застосували перцеві газові балончики.
Також видно, що на землі лежали двоє хлопців, одного навіть били ногою по голові.
Поки ніякої інформації про те, хто був учасником бійки та чому вона сталася, немає.
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Відео у фейсбуці опублікував Максим Дейна, підписавши його «Майбутнє нашої країни», – повідомляє телеканал «Конкурент TV».
На відео видно, що сутичка сталася біля пабу «Веселий Джек», який знаходиться у центрі Луцька.
Під час бійки невідомі хлопці застосували перцеві газові балончики.
Також видно, що на землі лежали двоє хлопців, одного навіть били ногою по голові.
Поки ніякої інформації про те, хто був учасником бійки та чому вона сталася, немає.
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