«Єдиний годувальник у сімʼї»: на Волині судили ухилянта





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, передає



З матеріалів справи відомо, що Анатолій Г. 14 червня отримав повістку про призов на військову службу. Проте він не прибув через два дні для відправлення у команді до військової частини для проходження служби. Чоловік є придатний за станом здоров’я та не мав підстав на відстрочку від призову.



Під час розгляду справи Анатолій Г. пояснив свої дії тим, що здійснює догляд за своєю матір’ю 1941 року народження, яка після перенесеного у 2021 році ішемічного інсульту має когнітивні розлади, не орієнтується в побуті та за лікарськими висновками потребує постійного стороннього догляду.



Волинянин зазначив, що повідомляв про це працівників РТЦК та СП, які пояснили, що йому необхідно надати рішення виконавчого органу місцевого самоврядування про підтвердження факту здійснення ним постійного догляду за матір’ю. Після цього Анатолій Г. звернувся до управління соціального захисту населення. Виконавчим комітетом Нововолинської міської ради прийнято рішення, яким затверджено висновок про можливість призначення його опікуном над матір’ю.



Також волинянин повідомив, що на розгляді у Нововолинському міському суді є його заява про визнання матері недієздатною. Анатолій Г. додав, що його дружина також постійно хворіє, має діагноз бронхіальна астма, тому не працює.



Чоловік наголосив, що він є єдиним утриманцем своєї сім'ї, тому не мав можливості залишити рідних. Відповідно через це не прибув за викликом до РТЦК та СП після проходження ВЛК та визнання придатним до військової служби.



Анатолій Г. розкаявся у вчиненому та просив суд суворо його не карати. Тож три роки реального строку для волинянин суд замінив на рік умовного покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік умовного покарання отримав уродженець Нововолинська, який ухилився від призову. Чоловік пояснював на судовому засіданні, що в нього хворіють мати та дружина, тому він – єдиний годувальник сім’ї.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, передає ІА Волинські Новини З матеріалів справи відомо, що14 червня отримав повістку про призов на військову службу. Проте він не прибув через два дні для відправлення у команді до військової частини для проходження служби. Чоловік є придатний за станом здоров’я та не мав підстав на відстрочку від призову.Під час розгляду справи Анатолій Г. пояснив свої дії тим, що здійснює догляд за своєю матір’ю 1941 року народження, яка після перенесеного у 2021 році ішемічного інсульту має когнітивні розлади, не орієнтується в побуті та за лікарськими висновками потребує постійного стороннього догляду.Волинянин зазначив, що повідомляв про це працівників РТЦК та СП, які пояснили, що йому необхідно надати рішення виконавчого органу місцевого самоврядування про підтвердження факту здійснення ним постійного догляду за матір’ю. Після цього Анатолій Г. звернувся до управління соціального захисту населення. Виконавчим комітетом Нововолинської міської ради прийнято рішення, яким затверджено висновок про можливість призначення його опікуном над матір’ю.Також волинянин повідомив, що на розгляді у Нововолинському міському суді є його заява про визнання матері недієздатною. Анатолій Г. додав, що його дружина також постійно хворіє, має діагноз бронхіальна астма, тому не працює.Чоловік наголосив, що він є єдиним утриманцем своєї сім'ї, тому не мав можливості залишити рідних. Відповідно через це не прибув за викликом до РТЦК та СП після проходження ВЛК та визнання придатним до військової служби.Анатолій Г. розкаявся у вчиненому та просив суд суворо його не карати. Тож три роки реального строку для волинянин суд замінив на рік умовного покарання.

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