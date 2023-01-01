На Волині за добу сталося дві пожежі
Сьогодні, 13:45
На Волині за добу сталося дві пожежі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
28 жовтня вночі виникла пожежа в житловому будинку в с. Седлище Ковельського району. Вогонь вчасно помітили господарі, викликали службу 101 та змогли ліквідувати пожежу до прибуття рятувальників. Вогнем пошкоджено диван. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальний печей та димарів.
У селі Соснина Володимирського району також посеред ночі виникла пожежа в цегляній господарській будівлі. Для ліквідації залучались рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі. Вогнем знищено частково покрівлю, пошкоджено речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
«Закликаємо громадян суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки - це вбереже майно від знищення вогнем», – йдеться у повідомленні рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
28 жовтня вночі виникла пожежа в житловому будинку в с. Седлище Ковельського району. Вогонь вчасно помітили господарі, викликали службу 101 та змогли ліквідувати пожежу до прибуття рятувальників. Вогнем пошкоджено диван. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальний печей та димарів.
У селі Соснина Володимирського району також посеред ночі виникла пожежа в цегляній господарській будівлі. Для ліквідації залучались рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі. Вогнем знищено частково покрівлю, пошкоджено речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
«Закликаємо громадян суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки - це вбереже майно від знищення вогнем», – йдеться у повідомленні рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині за добу сталося дві пожежі
Сьогодні, 13:45
На війні загинув воїн з Волині Віталій Козей
Сьогодні, 11:35
Курс валют у Луцьку 29 жовтня
Сьогодні, 10:15