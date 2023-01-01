На Волині за добу сталося дві пожежі

На Волині за добу сталося дві пожежі
На Волині за добу сталося дві пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

28 жовтня вночі виникла пожежа в житловому будинку в с. Седлище Ковельського району. Вогонь вчасно помітили господарі, викликали службу 101 та змогли ліквідувати пожежу до прибуття рятувальників. Вогнем пошкоджено диван. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальний печей та димарів.

У селі Соснина Володимирського району також посеред ночі виникла пожежа в цегляній господарській будівлі. Для ліквідації залучались рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі. Вогнем знищено частково покрівлю, пошкоджено речі домашнього вжитку.

Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.

«Закликаємо громадян суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки - це вбереже майно від знищення вогнем», – йдеться у повідомленні рятувальників.

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Теги: пожежа, Волинь
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