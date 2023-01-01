На Волині за добу сталося дві пожежі





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



28 жовтня вночі виникла пожежа в житловому будинку в с. Седлище Ковельського району. Вогонь вчасно помітили господарі, викликали службу 101 та змогли ліквідувати пожежу до прибуття рятувальників. Вогнем пошкоджено диван. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальний печей та димарів.



У селі Соснина Володимирського району також посеред ночі виникла пожежа в цегляній господарській будівлі. Для ліквідації залучались рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі. Вогнем знищено частково покрівлю, пошкоджено речі домашнього вжитку.



Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.



«Закликаємо громадян суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки - це вбереже майно від знищення вогнем», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за добу сталося дві пожежі.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.28 жовтня вночі виникла пожежа в житловому будинку в с. Седлище Ковельського району. Вогонь вчасно помітили господарі, викликали службу 101 та змогли ліквідувати пожежу до прибуття рятувальників. Вогнем пошкоджено диван. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальний печей та димарів.У селі Соснина Володимирського району також посеред ночі виникла пожежа в цегляній господарській будівлі. Для ліквідації залучались рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі. Вогнем знищено частково покрівлю, пошкоджено речі домашнього вжитку.Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.«Закликаємо громадян суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки - це вбереже майно від знищення вогнем», – йдеться у повідомленні рятувальників.

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