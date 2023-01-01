У Луцьку відкрили виставку з уламків снарядів та ракет
Сьогодні, 17:30
У Волинському краєзнавчому музеї представили виставку митця з Херсонщини Василя Чайковського "Жахливі квіти війни". Більшість робіт виконана із уламків ракет і снарядів.
Про це пише Суспільне.
Як повідомили у музеї, виставка розділена на три частини: це картини з уламків снарядів, фотофакт "Україна, нескорена війною" і збірка спогадів про окупацію.
"У нас же край зелений, квітучий, але до нас прийшла війна. Я намагаюся виразити свій стан душі у своїх роботах. Хочу показати людям чим нас росіяни "пригощають", яким залізом. Це ж уламки, які не тільки можуть поранити, покалічити, а й вбити. Вони бомблять наші хати, вбивають наших жителів. Про це повинні знати всі" - говорить автор робіт Василь Чайковський.
Виставка у Луцьку діятиме два тижні. Зараз митець продовжує збирати уламки та створювати нові роботи. Говорить: у планах — зобразити у творчості затоплення Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Що відомо про Василя Чайковського
Василь Чайковський – житель села Антонівка на Херсонщині, що стало відомим в Україні через свій міст і постійні обстріли росіянами. Колишній працівник правоохоронних органів, викладач, автор книги "Спогади про окупацію, обстріли та художню творчість", голова Херсонського осередку Всеукраїнської Федерації фрі-файту та контактних єдиноборств.
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Про це пише Суспільне.
Як повідомили у музеї, виставка розділена на три частини: це картини з уламків снарядів, фотофакт "Україна, нескорена війною" і збірка спогадів про окупацію.
"У нас же край зелений, квітучий, але до нас прийшла війна. Я намагаюся виразити свій стан душі у своїх роботах. Хочу показати людям чим нас росіяни "пригощають", яким залізом. Це ж уламки, які не тільки можуть поранити, покалічити, а й вбити. Вони бомблять наші хати, вбивають наших жителів. Про це повинні знати всі" - говорить автор робіт Василь Чайковський.
Виставка у Луцьку діятиме два тижні. Зараз митець продовжує збирати уламки та створювати нові роботи. Говорить: у планах — зобразити у творчості затоплення Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Що відомо про Василя Чайковського
Василь Чайковський – житель села Антонівка на Херсонщині, що стало відомим в Україні через свій міст і постійні обстріли росіянами. Колишній працівник правоохоронних органів, викладач, автор книги "Спогади про окупацію, обстріли та художню творчість", голова Херсонського осередку Всеукраїнської Федерації фрі-файту та контактних єдиноборств.
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