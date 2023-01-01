У Луцькому районі прощались з Героєм Анатолієм Кошелюком. ФОТО

У Луцькому районі прощалися зі своїм ГероємПро це повідомили на фейсбук-сторінці Підгайцівськї громади.«Підгайці, Лище, Воротнів, Верхівка – встелили дорогу квітами на шляху руху кортежу Героя дорогою додому. Алеєю жовто-багряних осінніх дерев, схилених на коліна людей з прапорами у руках, у супроводі велелюдної ходи востаннє попрямував траурний кортеж Анатолія вулицями сіл громади до каплички на кладовищі села Верхівка. Тут священники, побратими, військові, близькі, родина, жителі громади спільно молилися за упокій душі воїна», – йдеться в повідомленні.З усіма військовими почестями тіло Анатолія Кошелюка віддали землі.Дружині Героя, Вікторії Кошелюк вручили прапор пошани.«Зі слів близьких до родини людей, Анатолій Кошелюк був справжнім господарем. Він спільно з дружиною ростив трьох талановитих синів. Родина переїхала до Верхівки з Любешівщини. Для своєї сім'ї він був надійним плечем, для людей добрим, відповідальним, завжди готовим допомогти», – кажуть у громаді.Від березня 2023 захисник став до лав українського війська, щоб боронити Україну і всіх нас.Життя командира мінометного взводу, старшого сержанта обірвалося у віці 46 років 25 жовтня в районі населеного пункту Першотравневе в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання.Він був мужнім воїном, бойовим командиром, справжнім Героєм.