Експерт розповів, що буде з курсом долара у листопаді

Експерт розповів, що буде з курсом долара у листопаді
У листопаді ситуація на валютному ринку може бути досить динамічною, готівковий курс валют перебуватиме в межах 38-39 грн/$ та 40-42 грн/€.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, головним чинником, що формуватиме ситуацію на валютному ринку у листопаді, можна вважати подальші тактичні кроки НБУ з реалізації режиму "керованої гнучкості".

"Ми припускаємо, що в листопаді регулятор надасть більше свободи курсоутворенню на міжбанку, а відтак коливання курсів стануть більш помітними. Ймовірно потужні валютні інтервенції, що ефективно приборкують попит, триватимуть і надалі. Однак їхній обсяг і частота зрештою вплинуть на курсові показники", - сказав експерт.

За його словами, відповідні зміни стануться і на готівковому ринку, де курсоутворення після впровадження "керованої гнучкості" формується на основі міжбанківського курсу.

"Важлива ремарка: будь-які зміни будуть поступовими без надмірних стрибків, адже будь-які різкі рухи лише зашкодять ринку. І найголовніше: всі зміни, чи то вгору, чи вниз будуть економічно обґрунтованими (тобто співставними до попиту та пропозиції)", - зазначив Лєсовий.

Серед інших чинників, що впливатимуть на валютний ринок, експерт виділив наступні:

- економічний розвиток країни: зростання економіки до кінця 2024 року може скласти понад 4% ВВП;

- розширення експорту товарів та налагодження нових шляхів для експорту агропродукції;

- макрофінансова допомога, головним чином увага буде прикута до формування загального фонду допомоги на 2024 рік;

- події на війні: ефективна "робота" ЗСУ зі звільнення України;

- соціально-психологічний чинник: тиск можливих нових терористичних ракетних обстрілів на суспільство.

"Таким чином, у листопаді ситуація на валютному ринку буде досить динамічною. Ми припускаємо, що курсові показники будуть такими: 37 грн / $ та 38,5-38,8 грн/€ на міжбанку та 38-39 грн/$ та 40-42 грн/€ на готівковому ринку. Водночас не варто очікувати якихось "шалених", немотивованих змін. Ринок продовжить рухатися в бік лібералізації, однак без хаотичних проявів", - резюмував банкір.

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Теги: долар, курс валют, економіка
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