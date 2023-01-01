Листопад і грудень мають стати вагомими для України, – Зеленський

Листопад і грудень мають стати вагомими для України, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що цей листопад та грудень мають стати вагомими для України.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Вже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України.

Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною", – зазначив Зеленський.

Президент назвав хорошою новиною в підсумок зустрічі щодо Формули миру на Мальті погодження заяви співголів саміту. Він назвав цю заяву базовою і такою, що єднає.

"Це правильний сигнал. Що б не відбувалося у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України й всіх країн та народів, які можуть зазнати агресії", – сказав він.

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Теги: Зеленський, відеозвернення президента
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