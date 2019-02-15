У Луцьку зі студента без попередження двічі зняли гроші за одне порушення

Петром Коваленком через помилку чи то патрульної поліції, чи виконавчої служби.



Пів року тому Петро отримав штраф за порушення правил дорожнього руху – в темну пору доби їхав на велосипеді без світловідбивачів. Про це йдеться у сюжеті



«Мене зупинила патрульна поліція, виписали мені штраф, я його через деякий час онлайн оплатив», – каже студент.



Днями хлопцю довелося платити штраф вдруге – виконавча служба міста зняла з його картки 936 гривень та ще й заблокувала рахунок.







«Просто через пів року взяли і списали в мене гроші без будь-якого попередження. Я їм подзвонив, мені чоловік сказав, що мені треба особисто приїхати і принести виписку. Я запитав в нього, чи можливо це зробити якось онлайн, чи послати можливо когось з родичів. Він сказав що потрібно щоб був особисто я», – обурюється лучанин.



Аби повернути незаконно забрати гроші, Петро змушений був їхати з Києва, де навчається, у Луцьк. Побачивши квитанцію про сплачений штраф, у виконавчій визнали помилку.



«Вона мені сказала що гроші мені повернуть. Мінус 180 грн за послуги виконавчих служб. Я відповів, що я не потребував їхніх послуг, але мені відповіли, що це за це відповідає патрульна поліція і мені потрібно звертатись до них, якщо я хочу повернути ці кошти, але також мені сказала, що це малоймовірно що получиться І що я вже не перший хто це намагається зробити», – розповідає студент.



Адвокат Олег Огородник каже, що повернути ці 180 гривень можна, але це невигідно, бо на повернення піде не тільки багато часу, а й коштів.



Якщо вирішити бути принциповими, треба звертатись ніяк не в патрульну, як сказали у виконавчій службі, а в суд. У більшості таких випадків люди просто дарують ці гроші державі. Винною у такій помилці може бути і виконавча служба.



Помилку могли допустити і в патрульній поліції, якщо не внесли до бази інформацію про погашення штрафу.



У патрульній поліції кажуть – штрафи подають на виконавчу службу, коли людина не сплатила його протягом 15 днів. Повернути 180 гривень хлопець і хотів би, але витрачати на це гроші, сили і час не збирається. Тим паче, що нині живе в столиці. Аби уникнути подібних ситуацій патрульні радять людям сплачувати штрафи протягом 15 днів і перевіряти їх наявність в чат ботах Приватбанку та застосунку Дія.

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