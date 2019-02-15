У Луцьку зі студента без попередження двічі зняли гроші за одне порушення
29 жовтень, 23:30
Без попередження зняли з картки майже тисячу гривень і заблокували рахунок – така ситуація трапилася зі студентом з Луцька Петром Коваленком через помилку чи то патрульної поліції, чи виконавчої служби.
Пів року тому Петро отримав штраф за порушення правил дорожнього руху – в темну пору доби їхав на велосипеді без світловідбивачів. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, – пише ВСН.
«Мене зупинила патрульна поліція, виписали мені штраф, я його через деякий час онлайн оплатив», – каже студент.
Днями хлопцю довелося платити штраф вдруге – виконавча служба міста зняла з його картки 936 гривень та ще й заблокувала рахунок.
«Просто через пів року взяли і списали в мене гроші без будь-якого попередження. Я їм подзвонив, мені чоловік сказав, що мені треба особисто приїхати і принести виписку. Я запитав в нього, чи можливо це зробити якось онлайн, чи послати можливо когось з родичів. Він сказав що потрібно щоб був особисто я», – обурюється лучанин.
Аби повернути незаконно забрати гроші, Петро змушений був їхати з Києва, де навчається, у Луцьк. Побачивши квитанцію про сплачений штраф, у виконавчій визнали помилку.
«Вона мені сказала що гроші мені повернуть. Мінус 180 грн за послуги виконавчих служб. Я відповів, що я не потребував їхніх послуг, але мені відповіли, що це за це відповідає патрульна поліція і мені потрібно звертатись до них, якщо я хочу повернути ці кошти, але також мені сказала, що це малоймовірно що получиться І що я вже не перший хто це намагається зробити», – розповідає студент.
Адвокат Олег Огородник каже, що повернути ці 180 гривень можна, але це невигідно, бо на повернення піде не тільки багато часу, а й коштів.
Якщо вирішити бути принциповими, треба звертатись ніяк не в патрульну, як сказали у виконавчій службі, а в суд. У більшості таких випадків люди просто дарують ці гроші державі. Винною у такій помилці може бути і виконавча служба.
Помилку могли допустити і в патрульній поліції, якщо не внесли до бази інформацію про погашення штрафу.
У патрульній поліції кажуть – штрафи подають на виконавчу службу, коли людина не сплатила його протягом 15 днів. Повернути 180 гривень хлопець і хотів би, але витрачати на це гроші, сили і час не збирається. Тим паче, що нині живе в столиці. Аби уникнути подібних ситуацій патрульні радять людям сплачувати штрафи протягом 15 днів і перевіряти їх наявність в чат ботах Приватбанку та застосунку Дія.
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Пів року тому Петро отримав штраф за порушення правил дорожнього руху – в темну пору доби їхав на велосипеді без світловідбивачів. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, – пише ВСН.
«Мене зупинила патрульна поліція, виписали мені штраф, я його через деякий час онлайн оплатив», – каже студент.
Днями хлопцю довелося платити штраф вдруге – виконавча служба міста зняла з його картки 936 гривень та ще й заблокувала рахунок.
«Просто через пів року взяли і списали в мене гроші без будь-якого попередження. Я їм подзвонив, мені чоловік сказав, що мені треба особисто приїхати і принести виписку. Я запитав в нього, чи можливо це зробити якось онлайн, чи послати можливо когось з родичів. Він сказав що потрібно щоб був особисто я», – обурюється лучанин.
Аби повернути незаконно забрати гроші, Петро змушений був їхати з Києва, де навчається, у Луцьк. Побачивши квитанцію про сплачений штраф, у виконавчій визнали помилку.
«Вона мені сказала що гроші мені повернуть. Мінус 180 грн за послуги виконавчих служб. Я відповів, що я не потребував їхніх послуг, але мені відповіли, що це за це відповідає патрульна поліція і мені потрібно звертатись до них, якщо я хочу повернути ці кошти, але також мені сказала, що це малоймовірно що получиться І що я вже не перший хто це намагається зробити», – розповідає студент.
Адвокат Олег Огородник каже, що повернути ці 180 гривень можна, але це невигідно, бо на повернення піде не тільки багато часу, а й коштів.
Якщо вирішити бути принциповими, треба звертатись ніяк не в патрульну, як сказали у виконавчій службі, а в суд. У більшості таких випадків люди просто дарують ці гроші державі. Винною у такій помилці може бути і виконавча служба.
Помилку могли допустити і в патрульній поліції, якщо не внесли до бази інформацію про погашення штрафу.
У патрульній поліції кажуть – штрафи подають на виконавчу службу, коли людина не сплатила його протягом 15 днів. Повернути 180 гривень хлопець і хотів би, але витрачати на це гроші, сили і час не збирається. Тим паче, що нині живе в столиці. Аби уникнути подібних ситуацій патрульні радять людям сплачувати штрафи протягом 15 днів і перевіряти їх наявність в чат ботах Приватбанку та застосунку Дія.
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