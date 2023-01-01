30 жовтня на Волині: гортаючи календар

30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 30 жовтня, іменини відзначають Анастасія, Герман, Степан, Зіновій, Макар, Йосип, Максим, Марк, Олександр, Артем.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

Окрім того, 30 жовтня за новим церковним календарем - день Озерянської ікони Божої Матері, головної святині та покровительки Харкова і всієї Слобожанщини.

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Теги: іменини, 30 жовтня
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