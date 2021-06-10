Чоловік неподалік Луцька вкрав авто: як його покарали

Чоловік неподалік Луцька вкрав авто: як його покарали
Три роки у місцях позбавлення волі проведе раніше судимий чоловік, який вчинив новий злочин – вкрав авто у селі поблизу Луцька.

Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише ІА Волинські Новини.

Крадіжка трапилася 18 травня близько 22 години у селі Великий Омеляник. Андрій М. за допомогою ключа запалювання вкрав з двору одного з домоволодінь автомобіль Opel Astra 1995 року випуску. Під час вчинення злочину крадій був п’яним. Сума збитків потерпілому – понад 63 тисячі гривень.

Про Андрія М. відомо, що він неодноразово судимий, одружений, має на утриманні трьох малолітніх дітей та працює підсобним робітником.

Крадій у суді не заперечував своєї вини, підтвердивши обставини вчинення крадіжки. Потерпілий, своєю черго, не наполягав на суворому покаранні та повідомив суду, що збитки йому відшкодовані.

Однак суд, врахувавши судимості Андрія М., призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

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Теги: крадій, суд, Великий Омеляник
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