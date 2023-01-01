Луцький зоопарк змінив графік роботи

Луцький зоопарк змінив графік роботи
У Луцькому зоопарку повідомили, що тепер працюватимуть з 10:00 по 17:00.

Про це йдеться на сторінці зоопарку у фейсбуці.

«Ну що, друзі, - обідня пора! Сподіваємося, що всі вже зорієнтувалися, котра година, після переведення часу на зимовий? Власне, тому і ми до вас із невеличким оголошенням-уточненням. Від сьогодні працюємо з 10.00 і до 17.00. Бо маємо підлаштуватися під тривалість світлового дня. І тому плануйте візит до нас з врахуванням цього моменту», – йдеться в пвовідомленні.

Зазначають, все інше – незмінне.

Квитки вартують:

- 50 грн дитячий,
- 120 грн дорослий,
- 300 грн сімейний (2+2),
- 80 грн пільговий (для студентів та пенсіонерів за наявності посвідчення).

Вхід для захисників та захисниць (за посвідченням учасників бойових дій) і їхніх дітей – безкоштовний.

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Теги: зоопарк, графік роботи
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