Луцький зоопарк змінив графік роботи





Про це йдеться на



«Ну що, друзі, - обідня пора! Сподіваємося, що всі вже зорієнтувалися, котра година, після переведення часу на зимовий? Власне, тому і ми до вас із невеличким оголошенням-уточненням. Від сьогодні працюємо з 10.00 і до 17.00. Бо маємо підлаштуватися під тривалість світлового дня. І тому плануйте візит до нас з врахуванням цього моменту», – йдеться в пвовідомленні.



Зазначають, все інше – незмінне.



Квитки вартують:



- 50 грн дитячий,

- 120 грн дорослий,

- 300 грн сімейний (2+2),

- 80 грн пільговий (для студентів та пенсіонерів за наявності посвідчення).



Вхід для захисників та захисниць (за посвідченням учасників бойових дій) і їхніх дітей – безкоштовний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому зоопарку повідомили, що тепер працюватимуть з 10:00 по 17:00.Про це йдеться на сторінці зоопарку у фейсбуці.«Ну що, друзі, - обідня пора! Сподіваємося, що всі вже зорієнтувалися, котра година, після переведення часу на зимовий? Власне, тому і ми до вас із невеличким оголошенням-уточненням. Від сьогодні працюємо з 10.00 і до 17.00. Бо маємо підлаштуватися під тривалість світлового дня. І тому плануйте візит до нас з врахуванням цього моменту», – йдеться в пвовідомленні.Зазначають, все інше – незмінне.Квитки вартують:- 50 грн дитячий,- 120 грн дорослий,- 300 грн сімейний (2+2),- 80 грн пільговий (для студентів та пенсіонерів за наявності посвідчення).Вхід для захисників та захисниць (за посвідченням учасників бойових дій) і їхніх дітей – безкоштовний.

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