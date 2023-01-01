На Волині керівниця поштового відділення вкрала з каси майже 200 тисяч і ковбасу





Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду, пише



З матеріалів справи відомо, що у листопаді Наталію Д. призначили на посаду начальника відділення поштового зв’язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта» у селі Жидичин. А вже в січні наступного року жінка скористалася своїм службовим становищем та привласнила з каси відділення 183 тисячі 296 гривень. Також вона вкрала сосиски та ковбасу на понад шість тисяч гривень. Загалом сума збитків склала 190 тисяч 342 гривні.



Обвинувачена, яка на момент судового засідання працювала оператором КП «Луцькводоканал», під час розгляду справи визнала вину лише частково. Вона пояснила суду, що привласнила кошти через сімейні труднощі – смерть матері та хворобу сина. Однак Наталія Д. зауважила, що взяла з каси лише 40 тисяч гривень, а також привласнила ковбасні вироби. З її слів, недостача у касі була ще до того, як вона почала працювати в.о. начальником ВПЗ Жидичин Волинської області АТ «Укрпошта», про що повідомляла начальниці поштамту.



Однак суд, дослідивши всі докази та допитавши свідків, відкинув цю версію. На переконання представників Феміди, вина Наталії Д. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повністю доведена. Тож їй призначили покарання у виді одного року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з прийомом, збереженням та розпорядженням грошових коштів, поштових відправлень та інших цінностей, на такий же термін.



Окрім того, суд стягнув на користь АТ «Укрпошта» в особі Волинської дирекції матеріальну шкоду в розмірі 154 тисячі 825 гривень, адже раніше Наталія Д. вже відшкодувала близько 34 тисяч гривень. Також злочинниця змушена буде заплатити 49 тисяч за залучення експерта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік за ґратами проведе колишня начальниця відділення поштового зв’язку села Жидичин Волинської дирекції АТ «Укрпошта». У 2019 році жінка привласнила з каси відділення 183 тисячі гривень, а також продукти харчування.Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду, пише ІА Волинські Новини З матеріалів справи відомо, що у листопадіпризначили на посаду начальника відділення поштового зв’язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта» у селі Жидичин. А вже в січні наступного року жінка скористалася своїм службовим становищем та привласнила з каси відділення 183 тисячі 296 гривень. Також вона вкрала сосиски та ковбасу на понад шість тисяч гривень. Загалом сума збитків склала 190 тисяч 342 гривні.Обвинувачена, яка на момент судового засідання працювала оператором КП «Луцькводоканал», під час розгляду справи визнала вину лише частково. Вона пояснила суду, що привласнила кошти через сімейні труднощі – смерть матері та хворобу сина. Однак Наталія Д. зауважила, що взяла з каси лише 40 тисяч гривень, а також привласнила ковбасні вироби. З її слів, недостача у касі була ще до того, як вона почала працювати в.о. начальником ВПЗ Жидичин Волинської області АТ «Укрпошта», про що повідомляла начальниці поштамту.Однак суд, дослідивши всі докази та допитавши свідків, відкинув цю версію. На переконання представників Феміди, вина Наталії Д. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повністю доведена. Тож їй призначили покарання у виді одного року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з прийомом, збереженням та розпорядженням грошових коштів, поштових відправлень та інших цінностей, на такий же термін.Окрім того, суд стягнув на користь АТ «Укрпошта» в особі Волинської дирекції матеріальну шкоду в розмірі 154 тисячі 825 гривень, адже раніше Наталія Д. вже відшкодувала близько 34 тисяч гривень. Також злочинниця змушена буде заплатити 49 тисяч за залучення експерта.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію