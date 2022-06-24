Брати Кононовичі з Луцька, яких судять за антидержавні заклики, попросили підтримки в італійських комуністів

Олександр та Михайло Кононовичі, яких судять за спробу повалення конституційного ладу, шукають підтримки в італійських комуністів.



Відповідне відеозвернення з’явилося в соціальних мережах і YouTube, пише



В італійській комуністичній спільноті «Partito Comunista Italiano – Roma» з аудиторією у 3,5 тисячі осіб опублікували відеозвернення волинських братів Кононовичів, які з березня 2022-го перебувають під слідством. Їм інкримінують участь у спробі повалення державного ладу. Після арешту і обрання запобіжного заходу активність комуністів у соціальних мережах призупинилась. І ось через півтора року пропагандистські звернення відновилися.



«Дорогі антифашисти і комуністи Італії, ми, комуністи України, прийняли перший удар в Європі від імперіалістів Заходу і Сполучених Штатів Америки. Ми боремося зараз із режимом, який нав’язує нам Захід, і з його капіталізмом… По нам нанесли перший нищівний удар, але ми не здалися. Ми раді, що в цей непростий час комуністи й антифашисти Італії разом з нами. Ми знаємо, що ми не одні і ви боретеся разом з нами. Тільки боротьба, тільки інтернаціонал, тільки солідарність комуністів і антифашистів Європи. Пролетарі всіх країн, об’єднуйтесь!» – звертаються Кононовичі російською до комуністів Італії.



YouTube-канал під назвою «PCI TV», на якому власне і розміщене відео, створено у березні 2022-го. Тобто на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі там всього 353 підписники, а відеозвернення Кононовичів за місяць переглянули 258 разів.



Окрім цього на сайті італійської комуністичної партії також часто пишуть про Україну загалом і про братів Кононовичів зокрема. Тут є публікації проти НАТО, США, європейських санкцій, заяви про те, що Україна спершу бомбила Донбас, а потім спровокувала напад Росії.



Знайшлося місце для братів Кононовичів і в соціальних мережах італійських комуністів. Посилання на відео поширювали у Facebook з дописом про жорстокість так званого «київського режиму».



«Важливим свідченням того, що останнім часом переживає українське демократичне суспільство, є послання братів Кононовичів, членів української комуністичної молоді, які сьогодні перебувають під домашнім арештом у Києві. Фальшиві наративи про об’єднану країну навколо президента, який, насправді, грає роль, як голлівудська зірка, розбиваються свідченнями двох молодих людей, які активно брали участь у політичному житті українського суспільства. Це фрагмент правди, який підкреслює численні переслідування та вбивства журналістів, політиків та активістів, здійснені останніми роками київським режимом. А сьогодні додалися ще й численні факти примусового призову українських громадян. Дякуємо братам Кононовичам за звернення, яке було надіслано, попри великі ризики та ймовірність помсти, адже зараз вони перебувають під домашнім арештом після тривалого ув’язнення», – йдеться у дописі.



Також у пості зазначили, що відеоролик зі зверненням братів Кононовичів нібито надала італійська кореспондентка Клара Статтело.



Нагадаємо, Михайла та Олександра Кононовичів затримали у Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії. Їм інкримінують спробу повалення конституційного ладу. Після затримання вони одразу потрапили в СІЗО і перебували там майже сім місяців.



28 жовтня Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту про заміну запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близнюкита, яких судять за спробу повалення конституційного ладу, шукають підтримки в італійських комуністів.Відповідне відеозвернення з’явилося в соціальних мережах і YouTube, пише "Сила правди" В італійській комуністичній спільноті «Partito Comunista Italiano – Roma» з аудиторією у 3,5 тисячі осіб опублікували відеозвернення волинських братів Кононовичів, які з березня 2022-го перебувають під слідством. Їм інкримінують участь у спробі повалення державного ладу. Після арешту і обрання запобіжного заходу активність комуністів у соціальних мережах призупинилась. І ось через півтора року пропагандистські звернення відновилися.«Дорогі антифашисти і комуністи Італії, ми, комуністи України, прийняли перший удар в Європі від імперіалістів Заходу і Сполучених Штатів Америки. Ми боремося зараз із режимом, який нав’язує нам Захід, і з його капіталізмом… По нам нанесли перший нищівний удар, але ми не здалися. Ми раді, що в цей непростий час комуністи й антифашисти Італії разом з нами. Ми знаємо, що ми не одні і ви боретеся разом з нами. Тільки боротьба, тільки інтернаціонал, тільки солідарність комуністів і антифашистів Європи. Пролетарі всіх країн, об’єднуйтесь!» – звертаються Кононовичі російською до комуністів Італії.YouTube-канал під назвою «PCI TV», на якому власне і розміщене відео, створено у березні 2022-го. Тобто на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі там всього 353 підписники, а відеозвернення Кононовичів за місяць переглянули 258 разів.Окрім цього на сайті італійської комуністичної партії також часто пишуть про Україну загалом і про братів Кононовичів зокрема. Тут є публікації проти НАТО, США, європейських санкцій, заяви про те, що Україна спершу бомбила Донбас, а потім спровокувала напад Росії.Знайшлося місце для братів Кононовичів і в соціальних мережах італійських комуністів. Посилання на відео поширювали у Facebook з дописом про жорстокість так званого «київського режиму».«Важливим свідченням того, що останнім часом переживає українське демократичне суспільство, є послання братів Кононовичів, членів української комуністичної молоді, які сьогодні перебувають під домашнім арештом у Києві. Фальшиві наративи про об’єднану країну навколо президента, який, насправді, грає роль, як голлівудська зірка, розбиваються свідченнями двох молодих людей, які активно брали участь у політичному житті українського суспільства. Це фрагмент правди, який підкреслює численні переслідування та вбивства журналістів, політиків та активістів, здійснені останніми роками київським режимом. А сьогодні додалися ще й численні факти примусового призову українських громадян. Дякуємо братам Кононовичам за звернення, яке було надіслано, попри великі ризики та ймовірність помсти, адже зараз вони перебувають під домашнім арештом після тривалого ув’язнення», – йдеться у дописі.Також у пості зазначили, що відеоролик зі зверненням братів Кононовичів нібито надала італійська кореспонденткаНагадаємо,Їм інкримінують спробу повалення конституційного ладу. Після затримання вони одразу потрапили в СІЗО і перебували там майже сім місяців.28 жовтня Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту про заміну запобіжного заходу. Кононовичів відпустили під цілодобовий домашній арешт і надягнули на них електронні браслети.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію