Братам Кононовичам з Волині обрали запобіжний захід

Братам Кононовичам з Волині обрали запобіжний захід
Волинянам Михайлу та Олександру Кононовичам, котрих підозрюють у "діях задля повалення конституційного ладу" Солом’янський районний суд міста Києва 1 липня обрав запобіжний захід.

Про це передає кореспондентка Суспільного.

Чоловіки перебуватимуть у слідчому ізоляторі або зможуть вийти з-під варти, якщо внесуть заставу в розмірі 190 тисяч гривень.

До суду Кононовичів не доставили, тож чоловіки були присутні в онлайн режимі. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

У коментарі Суспільному волиняни назвали справу "провокацією проти української державності". Підозрюваних Михайла та Олександра звинувачують в діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу.

"Нас посадили по етнічних ознаках. Нас СБУ затримали, бо ми білоруси", – заявив Михайло Кононович. Його брат, своєю чергою, сказав, що жодних доказів зв'язку Кононовичів із Російською Федерацією українські правоохоронні органи не надали.

Прокурор Олексій Сібіряков вимагав призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Суд частково задовольнив клопотання – брати Кононовичі повинні перебувати в під вартою до четвертого вересня, проте можуть внести заставу.

Обговорення обвинувального акту не відбулося. Адвокат підозрюваних клопотав про перенесення підготовчого засідання. Його суддя призначив на 6 липня.

Також суддя Владислав Ріхтер зобов'язав обвинувачених повідомляти суд про зміну місця перебування, здати для зберігання влади документи для виїзду закордон, пройти повторне медичне обстеження. Прокурору суд доручив повторно провести розслідування щодо фактів насильства щодо Кононовичів.

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Теги: Кононовичі, Луцьк, Волинь, суд, запобіжний захід, грошова застава
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