Український борщ внесли до спадщини ЮНЕСКО





Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує



"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ - це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", – написав Ткаченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 липня, на п'ятому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України, інформує УНН "Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ - це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", – написав Ткаченко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію