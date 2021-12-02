Український борщ внесли до спадщини ЮНЕСКО
Сьогодні, 18:12
Сьогодні, 1 липня, на п'ятому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує УНН.
"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ - це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", – написав Ткаченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує УНН.
"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ - це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", – написав Ткаченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Український борщ внесли до спадщини ЮНЕСКО
Сьогодні, 18:12
Напав, пограбував і втік: у Луцьку затримали 19-річного злочинця
Сьогодні, 17:47
Братам Кононовичам з Волині обрали запобіжний захід
Сьогодні, 17:30
Полонений окупант розповів СБУ, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вторгся до України
Сьогодні, 17:10
В Україні вчителям повернули 56 днів відпустки
Сьогодні, 16:57
Медіа