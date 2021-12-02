Український борщ внесли до спадщини ЮНЕСКО

Український борщ внесли до спадщини ЮНЕСКО
Сьогодні, 1 липня, на п'ятому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує УНН.

"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ - це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", – написав Ткаченко.

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Теги: борщ, ЮНЕСКО
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