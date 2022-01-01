Уряд запустив проєкт «єРобота»





Про це Денис Шмигаль.



Вже від сьогодні, від 1 липня, можна подати заявки через "Дію".



Прем'єр зауважив, що зазначений проєкт - це гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри.



"єРобота" — це шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць:



- Перша програма — гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес.

- Друга — гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки.

- Третя і четверта програми — гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн).

- П’ята програма — гранти для стартапів в ІТ.

- Шоста — це гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд запускає проєкт "єРобота". Зазначений проєкт - це гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри.Про це повідомляє прем'єр-міністрВже від сьогодні, від 1 липня, можна подати заявки через "Дію".Прем'єр зауважив, що зазначений проєкт - це гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри."єРобота" — це шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць:- Перша програма — гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес.- Друга — гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки.- Третя і четверта програми — гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн).- П’ята програма — гранти для стартапів в ІТ.- Шоста — це гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

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