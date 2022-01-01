Погода на завтра, 2 липня, у Луцьку

Погода на завтра, 2 липня, у Луцьку
У Луцьку 2 липня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 20°С до 31°С.

Народний прогноз погоди: 2 липня відзначається день пам'яті мученика Зосими. У народі Зосима вважається заступником бджіл. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти. Оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Так ось: коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять - перед засухою; сидять на стінках вулика - до сильної спеки.

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Теги: погода, Луцьк
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