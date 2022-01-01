Погода на завтра, 2 липня, у Луцьку

У Луцьку 2 липня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 20°С до 31°С.Народний прогноз погоди: 2 липня відзначається день пам'яті мученика Зосими. У народі Зосима вважається заступником бджіл. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти. Оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Так ось: коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять - перед засухою; сидять на стінках вулика - до сильної спеки.