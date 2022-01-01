Погода на завтра, 2 липня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 2 липня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 20°С до 31°С.
Народний прогноз погоди: 2 липня відзначається день пам'яті мученика Зосими. У народі Зосима вважається заступником бджіл. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти. Оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Так ось: коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять - перед засухою; сидять на стінках вулика - до сильної спеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 20°С до 31°С.
Народний прогноз погоди: 2 липня відзначається день пам'яті мученика Зосими. У народі Зосима вважається заступником бджіл. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти. Оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Так ось: коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять - перед засухою; сидять на стінках вулика - до сильної спеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода на завтра, 2 липня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Уряд запустив проєкт «єРобота»
Сьогодні, 19:30
ЗСУ відбили спробу розвідки боєм під Лисичанськом: яка ситуація на усіх напрямках станом на 1 липня
Сьогодні, 19:08
Український борщ внесли до спадщини ЮНЕСКО
Сьогодні, 18:12
Напав, пограбував і втік: у Луцьку затримали 19-річного злочинця
Сьогодні, 17:47
Медіа