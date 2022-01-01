Через «Дію» українцям надсилатимуть повістки в суд
Сьогодні, 22:20
Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Інформацію щодо судових засідань надсилатимуть через "Дію".
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №7315, документом запроваджується можливість надання інформації про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, з використанням порталу або мобільного додатку "Дія".
Крім того, планується забезпечити відображення та отримання через "Дію" в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документу, виданого у формі електронного документу, особою, що є стороною по справі.
"Надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо", - йдеться в документі.
Крім того, пропонується передбачити можливість під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), проводити збори суддів дистанційно у режимі відеоконференції.
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Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №7315, документом запроваджується можливість надання інформації про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, з використанням порталу або мобільного додатку "Дія".
Крім того, планується забезпечити відображення та отримання через "Дію" в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документу, виданого у формі електронного документу, особою, що є стороною по справі.
"Надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо", - йдеться в документі.
Крім того, пропонується передбачити можливість під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), проводити збори суддів дистанційно у режимі відеоконференції.
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