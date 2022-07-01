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США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS

США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS
Сполучені Штати у п'ятницю, 1 липня, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 820 мільйонів доларів, до якого входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Також до пакету військової допомоги входять до 150 тисяч снарядів для гаубиць калібру 155 міліметрів та чотири додаткові контрбатарейні радари.

Таким чином, загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення РФ становить приблизно 6,9 мільярда доларів.

Нагадаємо, на самітіт НАТО в Мадриді президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

Своєю чергою, лідери саміту НАТО в Мадриді затвердили комплексний пакет допомоги Україні. Пакет включає безпекові комунікації, поставки пального, медичне обладнання, обладнання для протистояння біологічній, хімічній і ядерній зброї, устаткування для боротьби з дронами.

За даними ЗМІ, українські військові вже почали опановувати ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS норвезького виробництва, про передачу яких оголосили Сполучені Штати.

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Теги: Росія, Україна, війна
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