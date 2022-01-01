 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову»

«Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову»
Під час масштабного обміну полоненими до України повернулася тільки одна захисниця Маріуполя.

Про це у відеозверненні повідомив тимчасовий виконувач обов'язків командира полку "Азов" майор Микита Надточій, пише УНІАН.

"29 червня відбувся перший обмін військовополонених РФ на бійців української армії. Завдяки роботі Головного управління розвідки додому повернулися перші "азовці". Усього було обміняно 144 військовослужбовці, серед 95 - захисники "Азовсталі". З усього цього списку на обмін було подано лише 1 жінку-військовослужбовицю. На цей момент там залишається дуже багато жінок, медиків, які виконували бойові завдання на території гарнізону "Маріуполь", - зазначив він.

Надточій також наголосив, що всі бійці, що повернулися з полону, потребують лікування та реабілітації.

"Це все - лише перші кроки дуже важкого шляху. Ми повинні зробити все необхідне, аби повернути наших бійців додому", - додав він.

Нагадаємо, що 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими: 144 захисники, в тому числі "азовці", повернулись додому. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19. Тоді ж повідомлялося, що більшість з них мають важкі поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS
01 липень, 22:42
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, – Залужний
01 липень, 22:32
Полонений окупант розповів СБУ, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вторгся до України
01 липень, 17:10
Внаслідок ракетного удару по Одещині постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови
01 липень, 16:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про скасоване обмеження на пальне та крафтовий хліб: добрі новини від ВолиньPost за 1 липня
01 липень, 23:30
«Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову»
01 липень, 23:10
США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS
01 липень, 22:42
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, – Залужний
01 липень, 22:32
Схожі новини
США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS
01 липень, 22:42
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, – Залужний Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, – Залужний
01 липень, 22:32
ЗСУ відбили спробу розвідки боєм під Лисичанськом: яка ситуація на усіх напрямках станом на 1 липня ЗСУ відбили спробу розвідки боєм під Лисичанськом: яка ситуація на усіх напрямках станом на 1 липня
01 липень, 19:08
Полонений окупант розповів СБУ, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вторгся до України Полонений окупант розповів СБУ, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вторгся до України
01 липень, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про скасоване обмеження на пальне та крафтовий хліб: добрі новини від ВолиньPost за 1 липня
01 липень, 23:30
 0
«Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову»
01 липень, 23:10
 0
США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS
01 липень, 22:42
 0
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, – Залужний
01 липень, 22:32
 0
Медіа
відео
1/8