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Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, – Залужний

Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, – Залужний
Сьогодні, 1 липня, близько 18:00 Росія нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань».

Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти.
Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 30 червня, українські захисники завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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