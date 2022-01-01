Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, – Залужний





Про це Валерій Залужний.



"Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань».



Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти.

Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 30 червня, українські захисники завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 липня, близько 18:00 Росія нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ"Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань».Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти.Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 30 червня, українські захисники завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів

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