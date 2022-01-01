Українці не готові віддати територію заради закінчення війни – опитування

Українці не готові віддати територію заради закінчення війни – опитування
Більшість українців не готові жертвувати територією заради закінчення війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного в травні 2022 року Національним демократичним інститутом і оприлюднені на сайті КМІС, передає УНН.

89% українців вважають єдиним прийнятним сценарієм закінчення війни повернення всіх територій включно з Кримом і Донбасом. Для 66% опитаних є неприйнятним, якщо війна закінчиться в межах кордонів, встановлених 23 лютого 2022 року, тобто без Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей. Варіант досягнення миру, за якого Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз, неприйнятний для 81% українців.

Окрім того, 90% опитаних очікують, що до 2030 року Україна буде державою-членом ЄС і 73% – членом НАТО. У грудні ці показники складали 58% і 48% відповідно.

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Теги: Україна, війна, території
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