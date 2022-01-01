Українці не готові віддати територію заради закінчення війни – опитування





Про це свідчать результати опитування, проведеного в травні 2022 року Національним демократичним інститутом і оприлюднені на сайті КМІС, передає



89% українців вважають єдиним прийнятним сценарієм закінчення війни повернення всіх територій включно з Кримом і Донбасом. Для 66% опитаних є неприйнятним, якщо війна закінчиться в межах кордонів, встановлених 23 лютого 2022 року, тобто без Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей. Варіант досягнення миру, за якого Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз, неприйнятний для 81% українців.



Окрім того, 90% опитаних очікують, що до 2030 року Україна буде державою-членом ЄС і 73% – членом НАТО. У грудні ці показники складали 58% і 48% відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більшість українців не готові жертвувати територією заради закінчення війни.Про це свідчать результати опитування, проведеного в травні 2022 року Національним демократичним інститутом і оприлюднені на сайті КМІС, передає УНН. 89% українців вважають єдиним прийнятним сценарієм закінчення війни повернення всіх територій включно з Кримом і Донбасом. Для 66% опитаних є неприйнятним, якщо війна закінчиться в межах кордонів, встановлених 23 лютого 2022 року, тобто без Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей. Варіант досягнення миру, за якого Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз, неприйнятний для 81% українців.Окрім того, 90% опитаних очікують, що до 2030 року Україна буде державою-членом ЄС і 73% – членом НАТО. У грудні ці показники складали 58% і 48% відповідно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію