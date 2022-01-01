Росіяни поспіхом евакуювались зі Зміїного, і, ймовірно, залишили острів, – ОК «Південь»
Сьогодні, 11:38
Цієї ночі, 30 червня, українські захисники завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів.
Про це повідомила Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", - зазначають в командуванні.
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Про це повідомила Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", - зазначають в командуванні.
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