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У боях за незалежність України загинув волинянин Микола Солодов

У боях за незалежність України загинув волинянин Микола Солодов
У війні з московською ордою за незалежність та волю України загинув мешканець села Оленівка Рожищенської громади 31-річний Микола Солодов.

Про це повідомляють на сайті громади.

Водій матеріального забезпечення механізованого батальйону, старший солдат Микола Солодов загинув 27 червня у Бахмутському районі на Донеччині під час виконання бойового завдання.

"Про дату, коли привезуть тіло загиблого Героя до рідного села, повідомимо згодом", - наголошують у громаді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 червня по 2 липня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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