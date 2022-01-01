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У Запорізькій області росіяни обстрілюють житлові будинки та навчальні заклади, – ОВА

У Запорізькій області росіяни обстрілюють житлові будинки та навчальні заклади, – ОВА
Російський вогонь продовжує нищити домівки мирних жителів Запорізької області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

За минулу добу до поліції надійшло 13 заяв від жителів Оріхівської тергромади про наслідки ворожого обстрілу. Інформації щодо травмованих не надходило.

Громадяни повідомили про зруйновані будівлі у місті та прилеглих селах. Внаслідок збройної атаки в усіх житлових будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах та фасади будівель, зруйновано дворову територію.

У деякі будинки ракети влучили прямо в дахи, від чого відбулося займання, вигоріло майже усе майно та меблі.

Зазнали ушкоджень й квартири мешканців Оріхова. В них потрощило вікна, балкони, фасади будівель та усе майно, яке знаходилося у приміщеннях.

Окрім цього мешканці Оріхова повідомили поліцейським про зруйновані навчальні та дошкільні заклади. На території школи пошкоджено подвір’я, понад 20 вікон у приміщенні учбового корпусу, а також тепломережа та водопровід. У дитячих садочках – вибиті вікна, зруйновані стіни, двері, дах та майно закладів. Згоріла котельня саду та дворова територія.

Жителі селищ Мирного та Преображенки Пологівського району також повідомили про зруйновані домівки. На одне із подвір’їв впала ракета, яка нанесла значних матеріальних збитків господарям. В результаті – значних руйнацій зазнав будинок і прилеглі господарчі споруди. В іншому дворі від уламків розірваних снарядів пошкоджене підвальне приміщення та літня кухня, майже завалена стеля будинку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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