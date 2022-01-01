Зеленський підписав закон, який від завтра скасовує «нульове» розмитнення

Зеленський підписав закон, який від завтра скасовує «нульове» розмитнення
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).

Про це повідомили у Telegram голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев та його перший заступник Ярослав Железняк.

За словами Железняка, закон з 1 липня набуває чинності в повному обсязі.

Тож, буде відновлене оподаткування:

• для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
• для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
• для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Водночас пропонують звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).

Зауважимо, що сьогодні, 30 червня, зони митного контролю митних постів "Луцьк" і "Ковель" працюватимуть у посиленому складі та за подовженим графіком роботи.

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Теги: розмитнення, автомобілі, законопроект, варте уваги
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