Зеленський підписав закон, який від завтра скасовує «нульове» розмитнення

Президентпідписав законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).Про це повідомили у Telegram голова податкового комітету Радита його перший заступникЗа словами Железняка, закон з 1 липня набуває чинності в повному обсязі.Тож, буде відновлене оподаткування:• для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;• для підприємств, що не сплачують ввізне мито;• для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.Водночас пропонують звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).Нагадаємо, 21 червня(з 1 липня).Зауважимо, що сьогодні, 30 червня,