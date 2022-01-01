Верховна Рада скасувала нульове розмитнення авто





Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише



Урядовий законопроєкт №7418 ухвалили одразу у двох читаннях. За документ проголосували 234 народні депутати.



Законопроєкт відновлює таке оподаткування:



- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

- для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.



У пояснювальній записці йдеться про те, що нині багато людей зловживають «нульовою» ставкою та оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 мільйон гривень. В уряді кажуть, що внаслідок скасування мита до бюджету не надійшло приблизно 13 мільярдів гривень, а загалом ввезли більше ніж 119 тисяч автомобілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та на ввезення автомобілів. Мита скасували з початку повномасштабного вторгнення. Норми запрацюють з 1 липня.Про це повідомив народний депутат, пише Громадське Урядовий законопроєкт №7418 ухвалили одразу у двох читаннях. За документ проголосували 234 народні депутати.Законопроєкт відновлює таке оподаткування:- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;- для підприємств, які не сплачують ввізне мито;- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.У пояснювальній записці йдеться про те, що нині багато людей зловживають «нульовою» ставкою та оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 мільйон гривень. В уряді кажуть, що внаслідок скасування мита до бюджету не надійшло приблизно 13 мільярдів гривень, а загалом ввезли більше ніж 119 тисяч автомобілів.

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