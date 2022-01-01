Верховна Рада скасувала нульове розмитнення авто
Сьогодні, 11:50
Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та на ввезення автомобілів. Мита скасували з початку повномасштабного вторгнення. Норми запрацюють з 1 липня.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Громадське.
Урядовий законопроєкт №7418 ухвалили одразу у двох читаннях. За документ проголосували 234 народні депутати.
Законопроєкт відновлює таке оподаткування:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
У пояснювальній записці йдеться про те, що нині багато людей зловживають «нульовою» ставкою та оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 мільйон гривень. В уряді кажуть, що внаслідок скасування мита до бюджету не надійшло приблизно 13 мільярдів гривень, а загалом ввезли більше ніж 119 тисяч автомобілів.
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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Громадське.
Урядовий законопроєкт №7418 ухвалили одразу у двох читаннях. За документ проголосували 234 народні депутати.
Законопроєкт відновлює таке оподаткування:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
У пояснювальній записці йдеться про те, що нині багато людей зловживають «нульовою» ставкою та оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 мільйон гривень. В уряді кажуть, що внаслідок скасування мита до бюджету не надійшло приблизно 13 мільярдів гривень, а загалом ввезли більше ніж 119 тисяч автомобілів.
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Коментарі 1
Вже металобрухту і так аж зашкалює ,а пальне то дорожає ,скоро розвалюхи будуть в канавах валятись нікому не потрібні .
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