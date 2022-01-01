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Верховна Рада скасувала нульове розмитнення авто

Верховна Рада скасувала нульове розмитнення авто
Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та на ввезення автомобілів. Мита скасували з початку повномасштабного вторгнення. Норми запрацюють з 1 липня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Громадське.

Урядовий законопроєкт №7418 ухвалили одразу у двох читаннях. За документ проголосували 234 народні депутати.

Законопроєкт відновлює таке оподаткування:

- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

У пояснювальній записці йдеться про те, що нині багато людей зловживають «нульовою» ставкою та оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 мільйон гривень. В уряді кажуть, що внаслідок скасування мита до бюджету не надійшло приблизно 13 мільярдів гривень, а загалом ввезли більше ніж 119 тисяч автомобілів.

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Теги: Росія, Україна, розмитнення, автомобілі, варте уваги
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Коментарі 1
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Вже металобрухту і так аж зашкалює ,а пальне то дорожає ,скоро розвалюхи будуть в канавах валятись нікому не потрібні .
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