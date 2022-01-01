Окупанти розкрадають запчастини зі своєї ж техніки

Окупанти розкрадають запчастини зі своєї ж техніки
Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ. Проте, під час подорожі бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металобрухт, який уже не підлягає ремонту та відновленню.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Доблесні" російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.

Зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу рф наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.

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Теги: російські окупанти, техніка, розкрадають
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