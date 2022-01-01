Мультфільми: яка їхня роль для розваг і розвитку дітей*





- посуд;

- одяг;

- портфелі;

- щоденники;

- зошити та інше.



Власники облікового запису в Київстар-ТБ мають змогу дивитися найкращі



Найцікавіша анімація від відомих студій

Дитину можна відвернути від будь-чого за допомогою мультфільмів. Навіть кількамісячні малюки з цікавістю спостерігають за яскравими картинками, що змінюються на екрані. Для кожного віку є свій варіант анімації. Варто зазначити, що продукція відомих анімаційних студій цікава навіть дорослим.



Сучасні технології дозволяють створювати 3D-зображення без використання ляльок. Саме такі картини найбільш популярні. Діти та дорослі з цікавістю спостерігають за пригодами кумедних тварин або інших персонажів. Головне обмежувати перегляд мультфільмів: дивитися їх можна не більше 2-3 годин на день.



Анімація для розвитку

Сучасні анімаційні стрічки створені не лише для розваг. З їхньою допомогою діти навчаються. Переглядаючи певний вид мультиків, можна вивчити:



- назви країн;

- кольори;

- цифри та букви;

- іноземні слова;

- інформацію про тварин та інше.



Якщо у батьків є обліковий запис у сервісі Київстар-ТБ, то вони можуть вмикати мультфільми необхідної категорії. Раніше щоб подивитися улюблену програму, кіно або анімаційну стрічку, треба було чекати, коли вони з’являться в ефірі. Але платформа Київстар-ТБ дозволяє перемотати ефір в діапазоні 12 годин (на більшості каналів), щоб подивитися те, що хочеться.



Крім того, можна просто обрати категорію з мультфільмами та ввімкнути один з них. В будь-який час перегляду анімаційну стрічку можна поставити на паузу. Наприклад, щоб перерватися на обід або прогулянку. Перегляд можливий зі смартфонів, планшетів, телевізорів, ноутбуків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дуже рідко трапляється так, що дитина не любить мультфільми. Зазвичай малюки готові дивитися їх зранку до вечора. Кожна з анімаційних картин — окрема історія або навіть довготривалий серіал. Сучасні аніматори створюють персонажів, які добре запам’ятовуються. Тому серед дітей дуже популярні предмети з героями мультфільмів:- посуд;- одяг;- портфелі;- щоденники;- зошити та інше.Власники облікового запису в Київстар-ТБ мають змогу дивитися найкращі мультфільми у будь-який час.Дитину можна відвернути від будь-чого за допомогою мультфільмів. Навіть кількамісячні малюки з цікавістю спостерігають за яскравими картинками, що змінюються на екрані. Для кожного віку є свій варіант анімації. Варто зазначити, що продукція відомих анімаційних студій цікава навіть дорослим.Сучасні технології дозволяють створювати 3D-зображення без використання ляльок. Саме такі картини найбільш популярні. Діти та дорослі з цікавістю спостерігають за пригодами кумедних тварин або інших персонажів. Головне обмежувати перегляд мультфільмів: дивитися їх можна не більше 2-3 годин на день.Сучасні анімаційні стрічки створені не лише для розваг. З їхньою допомогою діти навчаються. Переглядаючи певний вид мультиків, можна вивчити:- назви країн;- кольори;- цифри та букви;- іноземні слова;- інформацію про тварин та інше.Якщо у батьків є обліковий запис у сервісі Київстар-ТБ, то вони можуть вмикати мультфільми необхідної категорії. Раніше щоб подивитися улюблену програму, кіно або анімаційну стрічку, треба було чекати, коли вони з’являться в ефірі. Але платформа Київстар-ТБ дозволяє перемотати ефір в діапазоні 12 годин (на більшості каналів), щоб подивитися те, що хочеться.Крім того, можна просто обрати категорію з мультфільмами та ввімкнути один з них. В будь-який час перегляду анімаційну стрічку можна поставити на паузу. Наприклад, щоб перерватися на обід або прогулянку. Перегляд можливий зі смартфонів, планшетів, телевізорів, ноутбуків.

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