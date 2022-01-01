З Луцька відправили черговий вантаж волинській бригаді. ВІДЕО





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Такі необхідні таблетки для знезараження води, квадрокоптер, розгрузки і в кожному ящику важливі патріотичні елементи. Укотре в гарячі точки поїде й автомобіль. Усе це здійснюється з центрального пункту допомоги в Луцьку.



Цінний вантаж вирушає до бійців 2 стрілецького батальйону 14 бригади, яка нині на Донбасі. Його прийняв військовослужбовець Олександр Решотка.



«Дрон, ретранслятор, рації, продукти харчування, бронежилети – все, що потрібно. Дякуємо вам», – каже він.



На весь вантаж витратили понад 500 тисяч гривень. Це одноденний заробіток працівників міської ради спільно з освітянами та комунальними підприємствами. Зокрема бронежилети закуплені за кошти, які зібрали працівники «Луцькводоканалу» та вчителі громади.



«Головне не стомитись. Люди кажуть «ми стомились від війни». Ми не стомились. Богу дякувати, в нас тут ще спокій, і ми маємо можливість закуповувати і відправляти», – зазначивкоординатор центрального пункту допомоги міськради Володимир Захожий.



Окрім коробок із цінним вантажем та продуктами харчування, на передову доправлять й пасажирський автомобіль. На його пошуки за кордоном і переоснащення в Україні пішло понад 2 тижні.



«Вони зараз відправляються на фронт. Були вже під Лиманом, трошки зазнали втрат, і зараз трошки переукомплектовуються, в тому числі і людськими ресурсами, технікою, і будуть знову іти на передову. Ми придбали для цього автомобіль «Фольксваген», – розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.



І хоча автомобіль не військовий, однак пасажирські буси такого типу вкрай необхідні під час війни.



«Такі буси беруть хлопці для перевезення особового складу і для перевезення бойових комплектів», – зауважив Володимир Захожий.



До кожної коробки, до кожного бронежилета поклали ангела-охоронця , зробленого дитячими руками, і малюнки зі словами від найменших лучан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черговий вантаж бійцям 2 стрілецького батальйону 14 окремої механізованої бригади відправили з Луцька. За кошти одноденного травневого заробітку працівників міської ради вдалось купити автомобіль, бронежилети, тепловізор, ретрянслятор, рації і продукти харчування. Традиційно до коробок із цінним вантажем поклали малюнки та вітання з Луцька.Про це пише 12 канал. Такі необхідні таблетки для знезараження води, квадрокоптер, розгрузки і в кожному ящику важливі патріотичні елементи. Укотре в гарячі точки поїде й автомобіль. Усе це здійснюється з центрального пункту допомоги в Луцьку.Цінний вантаж вирушає до бійців 2 стрілецького батальйону 14 бригади, яка нині на Донбасі. Його прийняв військовослужбовець«Дрон, ретранслятор, рації, продукти харчування, бронежилети – все, що потрібно. Дякуємо вам», – каже він.На весь вантаж витратили понад 500 тисяч гривень. Це одноденний заробіток працівників міської ради спільно з освітянами та комунальними підприємствами. Зокрема бронежилети закуплені за кошти, які зібрали працівники «Луцькводоканалу» та вчителі громади.«Головне не стомитись. Люди кажуть «ми стомились від війни». Ми не стомились. Богу дякувати, в нас тут ще спокій, і ми маємо можливість закуповувати і відправляти», – зазначивкоординатор центрального пункту допомоги міськрадиОкрім коробок із цінним вантажем та продуктами харчування, на передову доправлять й пасажирський автомобіль. На його пошуки за кордоном і переоснащення в Україні пішло понад 2 тижні.«Вони зараз відправляються на фронт. Були вже під Лиманом, трошки зазнали втрат, і зараз трошки переукомплектовуються, в тому числі і людськими ресурсами, технікою, і будуть знову іти на передову. Ми придбали для цього автомобіль «Фольксваген», – розповів Луцький міський головаІ хоча автомобіль не військовий, однак пасажирські буси такого типу вкрай необхідні під час війни.«Такі буси беруть хлопці для перевезення особового складу і для перевезення бойових комплектів», – зауважив Володимир Захожий.До кожної коробки, до кожного бронежилета поклали ангела-охоронця , зробленого дитячими руками, і малюнки зі словами від найменших лучан.

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