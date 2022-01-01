У районі на Волині визначили лісові масиви, де можна збирати гриби та ягоди





Про це



Жителі краю чекають на відкриття ягідного сезону, адже це можливість поповнити сімейні «скарбнички». Так,



Щодо Камінь-Каширського району рішення переглянули вчора на черговому засіданні під керівництвом начальника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, надавши можливість районній військовій адміністрації самостійно вирішувати питання збирання дикоросів.



– Розуміємо наших земляків, розуміємо непросте сьогодення та серйозність ситуації, що склалася, тому консолідуємо всі зусилля, аби створити оптимальні умови. З приводу цього провела низку нарад із керівниками громад, силовиками, представниками лісової галузі. Врахували всі можливі ризики та, зрештою, визначили конкретні місця для збирачів природних багатств. Зокрема, дозволено перебувати в лісах Камінь-Каширської, Сошичненської, Прилісненської, Маневицької громад за умови дотримання правил безпеки та законослухняності. Натомість лісові терени Любешівщини заборонено відвідувати частково, про що повідомлено населення, – наголосила начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі визначили лісові масиви для збору дарів лісу.Про це повідомляють у Камінь-Каширській РВА.Жителі краю чекають на відкриття ягідного сезону, адже це можливість поповнити сімейні «скарбнички». Так, все ще діє заборона відвідувати лісові масиви . Однак днями Рада оборони області все ж таки визначила місця, де дозволяється збирати гриби та ягоди Щодо Камінь-Каширського району рішення переглянули вчора на черговому засіданні під керівництвом начальника обласної військової адміністрації, надавши можливість районній військовій адміністрації самостійно вирішувати питання збирання дикоросів.– Розуміємо наших земляків, розуміємо непросте сьогодення та серйозність ситуації, що склалася, тому консолідуємо всі зусилля, аби створити оптимальні умови. З приводу цього провела низку нарад із керівниками громад, силовиками, представниками лісової галузі. Врахували всі можливі ризики та, зрештою, визначили конкретні місця для збирачів природних багатств. Зокрема, дозволено перебувати в лісах Камінь-Каширської, Сошичненської, Прилісненської, Маневицької громад за умови дотримання правил безпеки та законослухняності. Натомість лісові терени Любешівщини заборонено відвідувати частково, про що повідомлено населення, – наголосила начальниця районної військової адміністрації

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