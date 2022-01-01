У районі на Волині визначили лісові масиви, де можна збирати гриби та ягоди
Сьогодні, 11:11
У Камінь-Каширському районі визначили лісові масиви для збору дарів лісу.
Про це повідомляють у Камінь-Каширській РВА.
Жителі краю чекають на відкриття ягідного сезону, адже це можливість поповнити сімейні «скарбнички». Так, все ще діє заборона відвідувати лісові масиви. Однак днями Рада оборони області все ж таки визначила місця, де дозволяється збирати гриби та ягоди.
Щодо Камінь-Каширського району рішення переглянули вчора на черговому засіданні під керівництвом начальника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, надавши можливість районній військовій адміністрації самостійно вирішувати питання збирання дикоросів.
– Розуміємо наших земляків, розуміємо непросте сьогодення та серйозність ситуації, що склалася, тому консолідуємо всі зусилля, аби створити оптимальні умови. З приводу цього провела низку нарад із керівниками громад, силовиками, представниками лісової галузі. Врахували всі можливі ризики та, зрештою, визначили конкретні місця для збирачів природних багатств. Зокрема, дозволено перебувати в лісах Камінь-Каширської, Сошичненської, Прилісненської, Маневицької громад за умови дотримання правил безпеки та законослухняності. Натомість лісові терени Любешівщини заборонено відвідувати частково, про що повідомлено населення, – наголосила начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширській РВА.
Жителі краю чекають на відкриття ягідного сезону, адже це можливість поповнити сімейні «скарбнички». Так, все ще діє заборона відвідувати лісові масиви. Однак днями Рада оборони області все ж таки визначила місця, де дозволяється збирати гриби та ягоди.
Щодо Камінь-Каширського району рішення переглянули вчора на черговому засіданні під керівництвом начальника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, надавши можливість районній військовій адміністрації самостійно вирішувати питання збирання дикоросів.
– Розуміємо наших земляків, розуміємо непросте сьогодення та серйозність ситуації, що склалася, тому консолідуємо всі зусилля, аби створити оптимальні умови. З приводу цього провела низку нарад із керівниками громад, силовиками, представниками лісової галузі. Врахували всі можливі ризики та, зрештою, визначили конкретні місця для збирачів природних багатств. Зокрема, дозволено перебувати в лісах Камінь-Каширської, Сошичненської, Прилісненської, Маневицької громад за умови дотримання правил безпеки та законослухняності. Натомість лісові терени Любешівщини заборонено відвідувати частково, про що повідомлено населення, – наголосила начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.
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