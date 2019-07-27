Особливості вступної кампанії-2022: як до неї готуються на Волині. ВІДЕО





Про це розповів Олег Дикий.



Які особливості вступної кампанії



Вперше із 2008 року зовнішнього незалежного оцінювання не буде. Абітурієнтів зараховуватимуть до університетів за результатами Національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу та мотиваційного листа.



Зі слів Олега Дикого, процедура вступу переходить в онлайн. "Подають заяву і всі документи відображають в електронному документі. Звернення в університет потрібно лише для підтвердження вступу – оригіналами документів. Така можливість в цьому році буде також дистанційно", – каже представник приймальної комісії ВНУ.



Коли розпочнеться навчання



Волинський національний і Луцький національний технічний університети планують прийняти на навчання до півтори тисячі першокурсників кожен на освітню програму "бакалавр". За словами представників обох університетів, це приблизно така ж кількість абітурієнтів, як і в попередні роки.



Як розповіла ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович, навчання у виші планують розпочати з 1 жовтня. Також ректорка повідомила, що цього року не буде порогу для вступу. "Всі хто прийдуть здавати, вони будуть рекомендовані до зарахування на навчання. Не буде порогу відсіювання", – зазначила Ірина Вахович.



У ВНУ навчальний процес стартує з 15 вересня. Зі слів Олега Дикого, чи сядуть цього року майбутні абітурієнти за парти – залежатиме від ситуації в державі.



Як готуються вступники



Суспільне поспілкувалося з двома абітурієнтками Софією Марченко та Софією Вербицькою. Дівчата розповіли, як готуються до здачі національного тестування та які спеціальності обрали, щоб здобувати вищу освіту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 липня в Україні стартує вступна кампанія. Волинські виші вже готуються приймати абітурієнтів. Цього року процедура вступу зазнає змін.Про це розповів Суспільному відповідальний секретар приймальної комісії ВНУ імені Лесі УкраїнкиВперше із 2008 року зовнішнього незалежного оцінювання не буде. Абітурієнтів зараховуватимуть до університетів за результатами Національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу та мотиваційного листа.Зі слів Олега Дикого, процедура вступу переходить в онлайн. "Подають заяву і всі документи відображають в електронному документі. Звернення в університет потрібно лише для підтвердження вступу – оригіналами документів. Така можливість в цьому році буде також дистанційно", – каже представник приймальної комісії ВНУ.Волинський національний і Луцький національний технічний університети планують прийняти на навчання до півтори тисячі першокурсників кожен на освітню програму "бакалавр". За словами представників обох університетів, це приблизно така ж кількість абітурієнтів, як і в попередні роки.Як розповіла ректорка Луцького національного технічного університету, навчання у виші планують розпочати з 1 жовтня. Також ректорка повідомила, що цього року не буде порогу для вступу. "Всі хто прийдуть здавати, вони будуть рекомендовані до зарахування на навчання. Не буде порогу відсіювання", – зазначила Ірина Вахович.У ВНУ навчальний процес стартує з 15 вересня. Зі слів Олега Дикого, чи сядуть цього року майбутні абітурієнти за парти – залежатиме від ситуації в державі.Суспільне поспілкувалося з двома абітурієнткамитаДівчата розповіли, як готуються до здачі національного тестування та які спеціальності обрали, щоб здобувати вищу освіту.

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