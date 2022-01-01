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Росія вже втратила у війні 34100 військових та 1496 танків

Росія вже втратила у війні 34100 військових та 1496 танків
Росія вже втратила у війні понад 34 тисячі солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1496 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,
артилерійських систем – 752 (+3) од,
РСЗВ – 239 (+1) од,
засоби ППО – 98 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 181 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
крилаті ракети – 137 (+7),
кораблі /катери – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,
спеціальна техніка – 59 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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