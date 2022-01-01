Росія вже втратила у війні 34100 військових та 1496 танків





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1496 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,

артилерійських систем – 752 (+3) од,

РСЗВ – 239 (+1) од,

засоби ППО – 98 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),

крилаті ракети – 137 (+7),

кораблі /катери – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,

спеціальна техніка – 59 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила у війні понад 34 тисячі солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 1496 (+19) од,бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,артилерійських систем – 752 (+3) од,РСЗВ – 239 (+1) од,засоби ППО – 98 (+0) од,літаків – 216 (+0) од,гелікоптерів – 181 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),крилаті ракети – 137 (+7),кораблі /катери – 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,спеціальна техніка – 59 (+4).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію