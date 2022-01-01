Росія вже втратила у війні 34100 військових та 1496 танків
Сьогодні, 10:42
Росія вже втратила у війні понад 34 тисячі солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1496 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,
артилерійських систем – 752 (+3) од,
РСЗВ – 239 (+1) од,
засоби ППО – 98 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 181 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
крилаті ракети – 137 (+7),
кораблі /катери – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,
спеціальна техніка – 59 (+4).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1496 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,
артилерійських систем – 752 (+3) од,
РСЗВ – 239 (+1) од,
засоби ППО – 98 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 181 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
крилаті ракети – 137 (+7),
кораблі /катери – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,
спеціальна техніка – 59 (+4).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Верховна Рада скасувала нульове розмитнення авто
Сьогодні, 11:50
З Луцька відправили черговий вантаж волинській бригаді. ВІДЕО
Сьогодні, 11:28
Коментарі 0
Останні новини
На Волині рятувальники витягнули авто з кювету. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 10:49
Росія вже втратила у війні 34100 військових та 1496 танків
Сьогодні, 10:42
СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України
Сьогодні, 10:31
Медіа