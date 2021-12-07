На Волині рятувальники витягнули авто з кювету. ФОТО.ВІДЕО

На Волині рятувальники витягнули авто з кювету. ФОТО.ВІДЕО
На Волині рятувальники допомогли водієві, який потрапив у кювет.

Проц е повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

20 червня об 11:18 рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці надали допомогу водієві, легковий автомобіль якого опинився в кюветі на автодорозі біля села Сокиричі Луцького району. Авто з кювету витягнули за допомогою буксирувального троса.

У цей же час рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратно також виїхали на проведення аварійно-рятувальних робіт. У смт Ратне родичі жінки похилого віку, яка другу добу не виходила не зв’язок та не відчиняла двері в квартирі, забили на сполох. За допомогою штурмової драбини рятувальники підійнялися у вікно на другому поверсі й потрапили в помешкання пенсіонерки. На щастя, з жінкою усе було гаразд, але ані телефонних дзвінків, ані грюкання у двері вона просто не чула.

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Теги: Волинь, рятувальники, водій, авто, кювет
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