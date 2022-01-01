За незалежність України загинув Герой з Волині Андрій Давидюк

Андрій Давидюк.



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"18 червня загинув наш земляк, який віддав своє життя в ім’я України,

Давидюк Андрій Олександрович. На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Ми глибоко співчуваємо батькам та родині Андрія Давидюка. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати близької людини", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув волинянинПро це повідомили у Любомльській громаді."18 червня загинув наш земляк, який віддав своє життя в ім’я України,Давидюк Андрій Олександрович. На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Ми глибоко співчуваємо батькам та родині Андрія Давидюка. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати близької людини", - йдеться в повідомленні.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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