За незалежність України загинув Герой з Волині Андрій Давидюк
Сьогодні, 10:19
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Андрій Давидюк.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"18 червня загинув наш земляк, який віддав своє життя в ім’я України,
Давидюк Андрій Олександрович. На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Ми глибоко співчуваємо батькам та родині Андрія Давидюка. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати близької людини", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"18 червня загинув наш земляк, який віддав своє життя в ім’я України,
Давидюк Андрій Олександрович. На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Ми глибоко співчуваємо батькам та родині Андрія Давидюка. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати близької людини", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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