У Луцьку люди затримали п'янючого водія просто посеред дороги

Вчора, 20 червня, близько 22-ї години, патрульні отримали звернення від небайдужих громадян про те, що поблизу вокзалу у Луцьку водій Kia Cerato керує в стані алкогольного сп'яніння та порушує ПДР.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Інформують, що коли охоронці порядку приїхали на місце події, то водія вже посеред проїзної частини зупинили громадяни.Під час спілкування з 45-річним керманичем у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.Огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події показав результат у 2,30 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.На порушника склали адмінматеріал за статтею 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.Далі рішення у цій справі — за судом.