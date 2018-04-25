У Луцьку люди затримали п'янючого водія просто посеред дороги
Сьогодні, 10:08
Вчора, 20 червня, близько 22-ї години, патрульні отримали звернення від небайдужих громадян про те, що поблизу вокзалу у Луцьку водій Kia Cerato керує в стані алкогольного сп'яніння та порушує ПДР.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інформують, що коли охоронці порядку приїхали на місце події, то водія вже посеред проїзної частини зупинили громадяни.
Під час спілкування з 45-річним керманичем у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події показав результат у 2,30 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адмінматеріал за статтею 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.
Далі рішення у цій справі — за судом.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інформують, що коли охоронці порядку приїхали на місце події, то водія вже посеред проїзної частини зупинили громадяни.
Під час спілкування з 45-річним керманичем у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події показав результат у 2,30 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адмінматеріал за статтею 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.
Далі рішення у цій справі — за судом.
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