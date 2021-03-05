Через «Ягодин» пропускатимуть лише вантажівки та тимчасово автобуси

Через «Ягодин» пропускатимуть лише вантажівки та тимчасово автобуси
Через «Ягодин» пропускатимуть лише вантажівки та тимчасово автобуси. Таких домовленостей було досягнуто під час зустрічі на рівні Міністерств інфраструктури та прикордонних і митних відомств України та Республіки Польща.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Зустріч відбулася вчора в пункті пропуску «Дорогуськ», у рамках
функціонування робочої групи «Відкритий кордон». Сторони обговорили порядок проведення спільних заходів щодо підвищення пропускної спроможності пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Задля пришвидшення пропуску через кордон вантажівок та зменшення черг перед цим пунктом пропуску, прийнято рішення, що з 27 червня цього року в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» запроваджується оформлення лише вантажних транспортних засобів.

Водночас транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонн та легковий транспорт буде перенаправлятися в інші пункти пропуску.

Для руху порожніх вантажівок будуть виділені окремі смуги.

Через «Ягодин» пропускатимуть і рейсові автобуси. Їх оформлення у цьому пункті пропуску буде здійснюватися до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску «Краківець».

Крім того, на зустрічі обговорили ряд питань щодо роботи контрольних служб та забезпечення необхідними технічними засобами для проведення огляду транспорту.

Також розглядалося питання можливості організації спільного огляду в автомобільних та залізничних пунктах пропуску.








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Теги: Ягодин, вантажівки, пропуск
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