Волинський піаніст став переможцем всеукраїнського конкурсу





Про це повідомили на сторінці Ківерцівської дитячої музичної школи.



Музикант з Волині став переможцем ІІІ Всеукаїнського фестивалю-конкурсі творчості «Soul of VOICE» у номінації фортепіано.



Учень 1 класу Ківерцівської дитячої музичної школи Лук'ян Халамейда та його викладачка Aнна Тьохта отримали дипломи.

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