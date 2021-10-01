Волинський піаніст став переможцем всеукраїнського конкурсу
Сьогодні, 08:35
Юний піаніст з Волині став переможцем всеукраїнського фестивалю.
Про це повідомили на сторінці Ківерцівської дитячої музичної школи.
Музикант з Волині став переможцем ІІІ Всеукаїнського фестивалю-конкурсі творчості «Soul of VOICE» у номінації фортепіано.
Учень 1 класу Ківерцівської дитячої музичної школи Лук'ян Халамейда та його викладачка Aнна Тьохта отримали дипломи.
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Про це повідомили на сторінці Ківерцівської дитячої музичної школи.
Музикант з Волині став переможцем ІІІ Всеукаїнського фестивалю-конкурсі творчості «Soul of VOICE» у номінації фортепіано.
Учень 1 класу Ківерцівської дитячої музичної школи Лук'ян Халамейда та його викладачка Aнна Тьохта отримали дипломи.
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