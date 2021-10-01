Волинський піаніст став переможцем всеукраїнського конкурсу

Волинський піаніст став переможцем всеукраїнського конкурсу
Юний піаніст з Волині став переможцем всеукраїнського фестивалю.

Про це повідомили на сторінці Ківерцівської дитячої музичної школи.

Музикант з Волині став переможцем ІІІ Всеукаїнського фестивалю-конкурсі творчості «Soul of VOICE» у номінації фортепіано.

Учень 1 класу Ківерцівської дитячої музичної школи Лук'ян Халамейда та його викладачка Aнна Тьохта отримали дипломи.

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Теги: Україна, Волинь, Ківерці, музика, конкурс
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