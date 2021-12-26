В яких аптеках на Волині можна знайти інсулін. СПИСОК

Міністерство охорони здоров'я продовжує роботу над забезпеченням лікарськими засобами українців в умовах війни з Росією. Так, препарати інсуліну надходять в Україні та розподіляються по регіонах безперебійно.Про це повідомили на сайті МОЗ.Наявність інсуліну в аптечних закладах можна перевірити за допомогою сервісів tabletki.ua та geoapteka.ua. Перед тим, як прямувати до найближчої до вас аптеки, варто зателефонувати та дізнатися години її роботи та точну наявність інсуліну.На період воєнного стану пацієнти мають змогу отримувати препарати інсуліну повністю безкоштовно, без доплат.Також в українські лікарні препараті інсуліну постачають як гуманітарну допомогу, тому пацієнти мають змогу отримати їх у пунктах видачі ліків безкоштовно. Щоб дізнатися адресу найближчого пункту, де видають інсуліни, слід звернутися до регіонального підрозділу охорони здоров’я. Детальну інформацію про наявність того чи іншого препарату у пункті можна отримати на стендах у закладах охорони здоров’я.Аптека №1 Волинська обл., смт Любешів, вул.Незалежності, 22 аЦРА №12 Волинська обл., м.Ковель, вул.Незалежності, 57ЦРА №13Волинська обл., смт Ратне, вул.30 років Перемоги, 5Аптека №28 Волинська обл., смт Іваничі, вул.Львівська, 12Аптека №37 Волинська обл., м.Рожище, вул.Незалежності, 24Аптека №65 м.Луцьк, пр-т Волі, 3Аптека №111 Волинська обл., м.Нововолинськ, пр-т Перемоги, 11Аптечний пункт №1 (Аптека №2 "ветеранська" м.Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 1Аптека №102 м.Луцьк, вул. Львівська, 61Апт.пункт №2 м.Нововолинськ пр-т Перемоги,7 поліклінікаАпт.пункт №6 смт Іваничі, вул.Грушевського,45Апт.пункт №7 смт. Благодатне,вул. Перемоги, 20Аптека №10 м.Володимир-Волинський,вул.Д.Галицького 8/2Аптека №2 м.Нововолинськ вул.Винниченка,6Аптека №5 смт. Іваничі вул.Грушевського 34Аптека №1 м. Ковель вул.П.Могили,1Аптека №10 м.Горохів, вул.Торгова, 10Аптека №11 м.Ковель, Незалежності, буд.41/4Аптека №12 м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка,7/1Аптека №13 м.Рожище, вул.Незалежності, 2Аптека №14 смт.Турійськ,вул. Луцька, 9Аптека №16 смт. Локачі, вул. Луцька, 21Аптека №20 м.Луцьк, вул. Гордіюк, буд.37Аптека №24 м.Луцьк, проспект Соборності, №,42- аАптека №25 м. Луцьк, проспект Грушевського президента,23Аптека №26 м.Луцьк, вул. Рівненська,буд.25 РАптека №3 Ковель вул.Володимирська,87Аптека №4 Камінь-Каширський вул.Шевченка 12Аптека №5 смт.Ратне вул.Кузьміна 2Аптека №6 Володимир-Волинський вул.Ковельська, 73Аптека №8 м.ЛюбомльАптечний пункт №1 с. Переспа, площа Миру, буд.5Аптечний пункт №2 Маневичі вул.Незалежності,1Аптечний пункт №3 Любешів вул.Незалежності,3Аптека №82 Волинська обл., м.Ківерці, вул.Соборності, 12аАптечний пункт №1 (Аптеки №2 "Мамина аптека" Волинська обл., Луцький р-н, с.Підгайці, вул.Сільська, 45А; Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул.Теремнівська, 100, ЦРЛ;Аптека №4 м. Луцьк, бульвар Дружби Народів, 7,Аптечний пункт №5, м. Луцьк, пр. Грушевського, 21,Аптечний пункт №7, м. Луцьк, пр. Грушевського, 21,Аптека №46, смтРатне , вул. Центральна, 28 ,Аптека №48, м. Луцьк, пр. Відродження, 39,Аптека №11 Волинська обл., Луцький р-н, м.Горохів, вул.Торгова, 4Аптека №1 Волинська обл., м.Луцьк, вул.Є.Сверстюка, 1Аптека №3, Волинська обл., м.Ковель, вул.Незалежності, 94Аптека №1 смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 11Аптека №02 //м. Луцьк, просп. Волі, 9Аптека №04 //м. Володимир-Волинський, вул.Ковельська, 100Аптека №05 //м. Луцьк, вул.Станіславського, 50Аптека №14 //м. Луцьк, пр. Соборності, 20вЦРА №10 Волинська обл., смт Турійськ, вул.Сагайдачного, 21м.Горохів. вул. Торгова, 12Бм.Іваничі, вул. Грушевського, 25дм.Ківерці, вул. Відродження, 4м.Луцьк, проспект Соборності, 38м.Любомль, вул. Володимирська, 2смт Ратне, вул. Центральна, 44ам. Луцьк, бульвар Дружби Народів, 2м. Луцьк, пр.Відродження, 26асмт Локачі, вул.Луцька, 2м.Колки, вул. Грушевського, 31-Ам.Павлівка, вул. Незалежності, 23Асмт Ратне, вул. Центральна,11м.Нововолинськ, вул. Перемоги, 12м.Луцьк, вул.пр. Волі, 4м. Нововолинськ, 15-ий Мікрорайон, 19м.Луцьк, проспект Соборності, 11м. Ковель, бульвар Л.Українки, 35м.Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48г/2м.Рожище, вул. Героїв УПА, 2ам. Луцьк, пр. Волі, 74м. Луцьк, вул. Кравчука, 9м. Луцьк, пр. Соборності, 4смт Торчин, вул. Незалежності, 97м. Луцьк, вул. Л.Українки, 36м.Луцьк, вул. Кравчука, 44/46м.Любешів, вул. Незалежності, 14м. Ківерці, вул.17-го Вересня, 4м. Луцьк пр-т Соборності, 42ам. Луцьк, вул. Левчанівської сенаторки, 4м.Ківерці, вул. Філатова, 6м.Камінь-Каширський,вул.Шевченка, 9зм.Луцьк, вул. Ковельська, 4м. Ковель вул. Незалежності, 55м. Володимир-Волинський, вул.Ковельська, 23м. Рожище, вул. Незалежності, 1м. Любешів, вул. Незалежності, 60м.Володимир-Волинський, вул .Ковельска, 29м. Луцьк, пр-т Ковельська, 47а/85м. Маневичі, вул.100-річчя Маневич, 14Волинська обл.,Аптека №37 Волинська обл., Луцький р-н, м.Горохів, вул.Шевченка, 7Аптека №44 Волинська обл., м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка, 7 гАптека №40 Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, смт Локачі, вул.Миру, 14Аптека №76 Волинська обл., Луцький р-н, м.Рожище, вул.Незалежності, 1Аптека №26 Волинська обл., Ковельський р-н, смт Стара Вижівка, вул.Незалежності, 31Аптечний пункт №33 Волинська обл., Ковельський р-н, смт Стара Вижівка, вул.Шевченка, 6, КНП "Старовижівська ЦРЛ" СРРАптека №20 Волинська обл., Ковельський р-н, смт Шацьк, вул.Шковороди, 29Аптека №25 Волинська обл., Ковельський р-н, м.Любомль, вул.Незалежності, 27Аптека №62 Волинська обл., м.Ковель, вул.О.Пчілки, 5Аптека №16 Волинська обл., Луцький р-н, м.Ківерці, вул.Соборності, 5-ААптечний пункт №6 Волинська обл., Луцький р-н, м.Ківерці, вул.Соборності, 5-ААптека №60 Волинська обл., м.Луцьк, вул.Чорновола Вячеслава, 1Аптека №63 Волинська обл., м.Луцьк, пр-т Відродження, 13Аптека №68 Волинська обл., м.Луцьк, пр-т Волі, 66-а