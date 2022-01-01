Голкіпер «Волині» підсилив принципового суперника лучан

Голкіпер «Волині» підсилив принципового суперника лучан
Воротар футбольного клубу "Волинь" захищатиме кольори рівненського "Вереса". "Верес" у Луцьку вважають принциповим суперником.

Дев'ятнадцятирічний воротар Арсеній Коркодим підписав контракт, - повідомляють у НК "Верес".

Арсеній Коркодим - вихованець київського футболу, останнім клубом молодого голкіпера була луцька Волинь, де він виступав за команду U19 та Волинь-2. Новачок червоно-чорних встиг дебютувати у Першій лізі в складі головної команди Волині, а також провів три матчі за лучан у минулорічному розіграші Кубку України.

Контракт Арсенія з Вересом вступить в силу у липні поточного року. Угоду укладено терміном на три роки.

"Зважаючи на ситуацію в країні та з урахуванням скорого старту нового футбольного сезону, молоді українські футболісти є вкрай цінним активом для будь-якого клубу. Цілком імовірно, що нас очікують певні зміни у воротарській ланці, тому ми поставли собі задачу укріпитись ще одним молодим голкіпером. Переглядали чимало варіантів, але вирішили зупинитись на кандидатурі Арсенія Коркодима. Це якісний воротар, який має певний досвід у кубкових матчах та у Першій лізі, з хорошими даними, високим зростом - 195 см. Головний тренер Юрій Вірт - сам колишній воротар - затвердив кандидатуру Коркодима, а далі уже швидко домовились із самим гравцем. Тож, сподіваємося на його швидкий прогрес у Вересі. Впевнений, клуб допоможе Арсенію вийти на якісно новий рівень", - прокоментував прихід новачка спортивний директор Вереса В'ячеслав Шевчук.

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Теги: спорт, Волинь, Арсеній Коркодим
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