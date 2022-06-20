Тайвань допоможе відновлювати Бучу
Сьогодні, 06:31
Мер Бучі у Київській області Анатолій Федорук зустрівся з міністром закордонних справ Тайваню Джозефом У. Вони обговорили шляхи та можливості для відновлення Бучанської громади, яка постраждала через війну з Росією.
Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради, - пише LB.
Окрім Бучі, фінансову і матеріальну допомогу буде спрямовано на відбудову Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя.
За інформацією видання Focus Taiwan, йдеться про 500 тис. доларів допомоги.
Міністр МЗС Тайваню зазначив, що звірства у Бучі- це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати.
“Тайвань і надалі підтримуватиме українців і допомагатиме у відбудові”, - підкреслив Джозеф У.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради, - пише LB.
Окрім Бучі, фінансову і матеріальну допомогу буде спрямовано на відбудову Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя.
За інформацією видання Focus Taiwan, йдеться про 500 тис. доларів допомоги.
Міністр МЗС Тайваню зазначив, що звірства у Бучі- це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати.
“Тайвань і надалі підтримуватиме українців і допомагатиме у відбудові”, - підкреслив Джозеф У.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Тайвань допоможе відновлювати Бучу
Сьогодні, 06:31
Голкіпер «Волині» підсилив принципового суперника лучан
Сьогодні, 05:27
Коли в Україні не буде дефіциту пального
Сьогодні, 02:19
Медіа