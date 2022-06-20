Тайвань допоможе відновлювати Бучу

Тайвань допоможе відновлювати Бучу
Мер Бучі у Київській області Анатолій Федорук зустрівся з міністром закордонних справ Тайваню Джозефом У. Вони обговорили шляхи та можливості для відновлення Бучанської громади, яка постраждала через війну з Росією.

Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради, - пише LB.

Окрім Бучі, фінансову і матеріальну допомогу буде спрямовано на відбудову Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя.

За інформацією видання Focus Taiwan, йдеться про 500 тис. доларів допомоги.

Міністр МЗС Тайваню зазначив, що звірства у Бучі- це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати.

“Тайвань і надалі підтримуватиме українців і допомагатиме у відбудові”, - підкреслив Джозеф У.

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Теги: Буча, війна, допомога, Тайвань
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