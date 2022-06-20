Тайвань допоможе відновлювати Бучу





Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради, - пише



Окрім Бучі, фінансову і матеріальну допомогу буде спрямовано на відбудову Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя.



За інформацією видання Focus Taiwan, йдеться про 500 тис. доларів допомоги.



Міністр МЗС Тайваню зазначив, що звірства у Бучі- це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати.



“Тайвань і надалі підтримуватиме українців і допомагатиме у відбудові”, - підкреслив Джозеф У.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Бучі у Київській області Анатолій Федорук зустрівся з міністром закордонних справ Тайваню Джозефом У. Вони обговорили шляхи та можливості для відновлення Бучанської громади, яка постраждала через війну з Росією.Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради, - пише LB Окрім Бучі, фінансову і матеріальну допомогу буде спрямовано на відбудову Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя.За інформацією видання Focus Taiwan, йдеться про 500 тис. доларів допомоги.Міністр МЗС Тайваню зазначив, що звірства у Бучі- це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати.“Тайвань і надалі підтримуватиме українців і допомагатиме у відбудові”, - підкреслив Джозеф У.

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