Коли в Україні не буде дефіциту пального

Коли в Україні не буде дефіциту пального
Проблему дефіциту пального в Україні розв'яжуть не раніше осені. Ліквідація нестачі пального в Україні залежить від постачання вантажівками і поїздами через кордони.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє Канал24.

“Весь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни й порти у Польщі й Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", — заявив урядовець.

“Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише довгострокові контракти з іноземними постачальниками", – сподівається Кубраков.

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Теги: Україна, пальне, дефіцит
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