Коли в Україні не буде дефіциту пального
Сьогодні, 02:19
Проблему дефіциту пального в Україні розв'яжуть не раніше осені. Ліквідація нестачі пального в Україні залежить від постачання вантажівками і поїздами через кордони.
Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє Канал24.
“Весь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни й порти у Польщі й Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", — заявив урядовець.
“Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише довгострокові контракти з іноземними постачальниками", – сподівається Кубраков.
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Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє Канал24.
“Весь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни й порти у Польщі й Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", — заявив урядовець.
“Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише довгострокові контракти з іноземними постачальниками", – сподівається Кубраков.
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