Коли в Україні не буде дефіциту пального





Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє



“Весь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни й порти у Польщі й Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", — заявив урядовець.



“Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише довгострокові контракти з іноземними постачальниками", – сподівається Кубраков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проблему дефіциту пального в Україні розв'яжуть не раніше осені. Ліквідація нестачі пального в Україні залежить від постачання вантажівками і поїздами через кордони.Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури України, повідомляє Канал24. “Весь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни й порти у Польщі й Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", — заявив урядовець.“Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише довгострокові контракти з іноземними постачальниками", – сподівається Кубраков.

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