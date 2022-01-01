ЄС надаватиме Україні військову допомогу допоки це буде необхідно





Про це сьогодні у Люксембурзі під час пресконференції за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, - повідомляє



«Ми говоримо про продовольчу кризу та про геополітичні наслідки війни. Але не варто забувати, що війна триває, такою є неприємна реальність. Війна продовжується і буде продовжуватися, вона кожного дня забирає високу ціну у вимірі людських життів. Кожного дня російська армія проводить бомбардування будь-яких цілей в Україні – і цивільних, і військових. Здається, Путін хоче знищити Україну фізично. Він руйнує інфраструктуру та її міста, з метою анігілювати саму ідею Української держави. Саме тому ми будемо продовжувати підтримувати Україну», - заявив Боррель.



Він зауважив, що під час зустрічі в Люксембурзі європейські міністри зробили огляд військової допомоги, яку Україна отримує від ЄС та від кожної з країн-членів завдяки фінансуванню через Європейський фонд миру.



«До цих зусиль залучені всі країни-члени, і ми будемо підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Водночас ми просимо про припинення вогню, що може дозволити експорт продовольства. Якщо хтось утримує продовольство, яке люди мають їсти, тоді він використовує голод як знаряддя війни. І цей хтось має ім’я. Розв’язання (кремлем – ред.) цієї війни призвело до дуже драматичної ситуації, за наслідками самої війни та російської поведінки», - підкреслив Високий представник ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євросоюз допоможе Україні вистояти у боротьбі проти Росії.Про це сьогодні у Люксембурзі під час пресконференції за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, - повідомляє Укрінформ «Ми говоримо про продовольчу кризу та про геополітичні наслідки війни. Але не варто забувати, що війна триває, такою є неприємна реальність. Війна продовжується і буде продовжуватися, вона кожного дня забирає високу ціну у вимірі людських життів. Кожного дня російська армія проводить бомбардування будь-яких цілей в Україні – і цивільних, і військових. Здається, Путін хоче знищити Україну фізично. Він руйнує інфраструктуру та її міста, з метою анігілювати саму ідею Української держави. Саме тому ми будемо продовжувати підтримувати Україну», - заявив Боррель.Він зауважив, що під час зустрічі в Люксембурзі європейські міністри зробили огляд військової допомоги, яку Україна отримує від ЄС та від кожної з країн-членів завдяки фінансуванню через Європейський фонд миру.«До цих зусиль залучені всі країни-члени, і ми будемо підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Водночас ми просимо про припинення вогню, що може дозволити експорт продовольства. Якщо хтось утримує продовольство, яке люди мають їсти, тоді він використовує голод як знаряддя війни. І цей хтось має ім’я. Розв’язання (кремлем – ред.) цієї війни призвело до дуже драматичної ситуації, за наслідками самої війни та російської поведінки», - підкреслив Високий представник ЄС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію