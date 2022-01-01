В Україні створили новий сервіс для пошуку пального





Це



Як це працює?



З одного боку, автомобілісти, які очікують в черзі на заправці, вносять інформацію про наявність пального в бот. Вказують місто, заправку та її адресу, тип пального. Бот опрацьовує інформацію та додає її в Телеграм-канал відповідного міста, де користувачі в реальному часі можуть додавати коментарі до опублікованого меседжа. Бот працює і в іншу сторону — користувачі, які шукають пальне, вносять дані для пошуку (тип пального, місто, локацію), і як тільки з’являється інформація, що відповідає запиту, бот сповіщає про це користувача. Користувач має змогу додатково перевірити отриману інформацію за відгуками в Телеграм-каналі.



Чому варто користуватись сервісом?



Це швидкий та зручний спосіб отримання достовірної інформації, комунікації між автомобілістами в реальному часі, що поєднує плюси усіх раніше відомих сервісів для пошуку пального.



Які переваги в порівнянні з іншими сервісами пошуку пального, такими як Lun.ua, PetrolAlertUA, Telegram-чати міст?



Не потрібно вручну шукати наявність пального на карті та завантажувати багато інформації, або у довгих списках коментарів в Телеграм-чатах/каналах по окремих містах. Моментальне отримання інформації щодо пального відповідно до запиту і можливість перевірити його достовірність у Телеграм-каналі. Зручний інтерфейс для пошуку розроблений професіоналами та 100% перевірена та працююча технологія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська IT-компанія створила новий швидкий і зручний спосіб пошуку пального, що об’єднує переваги усіх раніше створених сервісів.Це телеграм-бот , що одночасно отримує та віддає користувацьку інформацію, та Телеграм-канал по всіх містах України з можливістю коментування (без додаткових вікон, швидке завантаження на будь-якому пристрої, бот веде телеграм-канал), передає УНН З одного боку, автомобілісти, які очікують в черзі на заправці, вносять інформацію про наявність пального в бот. Вказують місто, заправку та її адресу, тип пального. Бот опрацьовує інформацію та додає її в Телеграм-канал відповідного міста, де користувачі в реальному часі можуть додавати коментарі до опублікованого меседжа. Бот працює і в іншу сторону — користувачі, які шукають пальне, вносять дані для пошуку (тип пального, місто, локацію), і як тільки з’являється інформація, що відповідає запиту, бот сповіщає про це користувача. Користувач має змогу додатково перевірити отриману інформацію за відгуками в Телеграм-каналі.Це швидкий та зручний спосіб отримання достовірної інформації, комунікації між автомобілістами в реальному часі, що поєднує плюси усіх раніше відомих сервісів для пошуку пального.Не потрібно вручну шукати наявність пального на карті та завантажувати багато інформації, або у довгих списках коментарів в Телеграм-чатах/каналах по окремих містах. Моментальне отримання інформації щодо пального відповідно до запиту і можливість перевірити його достовірність у Телеграм-каналі. Зручний інтерфейс для пошуку розроблений професіоналами та 100% перевірена та працююча технологія.

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