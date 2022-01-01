Про McDonald’s, заборону ОПЗЖ та «шашлики» для орків: добрі новини від ВолиньPost за 20 червня
Сьогодні, 22:59
Сто сімнадцята доба війни позаду, а ми ще на день ближчі до перемоги! Наші вороженьки гинуть, як роса на сонці, а ми вже от-от запануємо. Традиційно підготували для вас підбірку добрих новин, адже залишатися на позитиві та вірити в ЗСУ – чи не найголовніші нині речі.
Сьогодні, 20 червня, нагадаємо вам про таке:
McDonald’s може відновити роботу в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив що зовнішньополітичне відомство «активно переконує» американську корпорацію McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні. Тож незабаром повернуться не лише бургери, а й робочі місця.
ЗСУ знищили вже 33 800 окупантів: найбільші втрати – на Запорізькому напрямку
З 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків. Окрім того, Росія втратила:
бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.
артилерійських систем – 749 (+4) од.
РСЗВ – 238 (+3) од.
засобів ППО – 98 (+0) од.
літаків – 216 (+0) од.
гелікоптерів – 181 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)
крилатих ракет – 130 (+0)
кораблів/катерів – 14 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.
спеціальна техніка – 55 (+0).
Фонд боротьби з раком безоплатно надасть препарати гормонотерапії для жінок
Благодійна організація «Фонд боротьби з раком» допомогає жінкам з Волині та переселенкам, які опинилися у скруті через війну й потребують гормонотерапії.
Жінки, які потребують препаратів з діючими речовинами «LETROZOLE» або «EXEMESTANE», можуть написати на сторінку Фонд боротьби з раком у фейсбуці або зателефонувати за номером: 0958900632.
Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО
Участь у змаганнях взяли більше сотні спортсменів з Одеської, Київської, Чернівецької, Львівської, та Волинської областей.
Під час турніру зібрали 24 060 гривень. Ці кошти передали на потреби ДУК "ВОВКИ" Правий сектор" та на 14 ОМБр м. Володимир.Також від Спортивного Клубу "Воїн" на 14 ОМБр передали позашляховик для військових потреб у зоні бойових дій.
Суд заборонив ОПЗЖ
Тепер таки точно! Зауважимо, що розгляд справи по ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин – найдовше з-поміж усіх інших справ по забороні партій. Перша частина засідання почалася ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка.
В окупованому Херсоні у кафе розстріляли російських військових, – ОК «Південь»
"Два чеки по 200, та 1 - 300… яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття", - зазначає оперативне командування "Південь".
ЗСУ переходять у наступ на Запорізькому напрямку
Українські військові готуються до наступу на Запорізькому напрямку. Найближчими тижнями наші бійці планують тиснути на ворога. Це чудово, правда ж? Слава ЗСУ!
У Луцьку вперше пересадили серце. ВІДЕО
У ніч на 20 червня спеціалісти із Києва спільно з волинськими медиками у Волинській обласній лікарні вперше пересадили серце.
Реципієнта привезли з Києва, оскільки донор був у Луцьку. Це чоловік, у якого зафіксували смерть головного мозку, і рідні погодилися дати дозвіл на трансплантацію.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди
Для цього, районним військовим адміністраціям доручили узгодити і визначити із військовим командуванням ліси, де можна буде збирати гриби та ягоди.
Про ці місця проінформує місцева влада, якій необхідно провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед людей про обмеження.
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Сьогодні, 20 червня, нагадаємо вам про таке:
McDonald’s може відновити роботу в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив що зовнішньополітичне відомство «активно переконує» американську корпорацію McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні. Тож незабаром повернуться не лише бургери, а й робочі місця.
ЗСУ знищили вже 33 800 окупантів: найбільші втрати – на Запорізькому напрямку
З 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків. Окрім того, Росія втратила:
бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.
артилерійських систем – 749 (+4) од.
РСЗВ – 238 (+3) од.
засобів ППО – 98 (+0) од.
літаків – 216 (+0) од.
гелікоптерів – 181 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)
крилатих ракет – 130 (+0)
кораблів/катерів – 14 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.
спеціальна техніка – 55 (+0).
Фонд боротьби з раком безоплатно надасть препарати гормонотерапії для жінок
Благодійна організація «Фонд боротьби з раком» допомогає жінкам з Волині та переселенкам, які опинилися у скруті через війну й потребують гормонотерапії.
Жінки, які потребують препаратів з діючими речовинами «LETROZOLE» або «EXEMESTANE», можуть написати на сторінку Фонд боротьби з раком у фейсбуці або зателефонувати за номером: 0958900632.
Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО
Участь у змаганнях взяли більше сотні спортсменів з Одеської, Київської, Чернівецької, Львівської, та Волинської областей.
Під час турніру зібрали 24 060 гривень. Ці кошти передали на потреби ДУК "ВОВКИ" Правий сектор" та на 14 ОМБр м. Володимир.Також від Спортивного Клубу "Воїн" на 14 ОМБр передали позашляховик для військових потреб у зоні бойових дій.
Суд заборонив ОПЗЖ
Тепер таки точно! Зауважимо, що розгляд справи по ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин – найдовше з-поміж усіх інших справ по забороні партій. Перша частина засідання почалася ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка.
В окупованому Херсоні у кафе розстріляли російських військових, – ОК «Південь»
"Два чеки по 200, та 1 - 300… яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття", - зазначає оперативне командування "Південь".
ЗСУ переходять у наступ на Запорізькому напрямку
Українські військові готуються до наступу на Запорізькому напрямку. Найближчими тижнями наші бійці планують тиснути на ворога. Це чудово, правда ж? Слава ЗСУ!
У Луцьку вперше пересадили серце. ВІДЕО
У ніч на 20 червня спеціалісти із Києва спільно з волинськими медиками у Волинській обласній лікарні вперше пересадили серце.
Реципієнта привезли з Києва, оскільки донор був у Луцьку. Це чоловік, у якого зафіксували смерть головного мозку, і рідні погодилися дати дозвіл на трансплантацію.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди
Для цього, районним військовим адміністраціям доручили узгодити і визначити із військовим командуванням ліси, де можна буде збирати гриби та ягоди.
Про ці місця проінформує місцева влада, якій необхідно провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед людей про обмеження.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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