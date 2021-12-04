У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди
Сьогодні, 16:27
Місцеве населення визначених територій Камінь-Каширського та Ковельського районів зможе відвідувати лісові масиви для збору дикоросів.
Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Таке питання обговорили сьогодні, 20 червня, під час засідання Ради оборони області.
За проханням військовим у цих районах діє заборона на відвідування лісів.
"Два тижні тому ми вже розглядали це питання і вирішили визначити лісові масиви лише у Луцькому та Володимир-Волинському районах, у яких можливий збір ягід та грибів.
Сьогодні ж спільно із керівництвом районних військових адміністрацій знову порушили це питання. Так, детально обговоривши усі обмеження з військовими, було вирішено дозволити місцевому населенню у Камінь-Каширському та Ковельському районах збір дикоросів у визначених лісових масивах", - сказав Погуляйко.
Для цього, районним військовим адміністраціям доручили узгодити і визначити із військовим командуванням ліси, де можна буде збирати гриби та ягоди.
Про ці місця проінформує місцева влада, якій необхідно провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед людей про обмеження.
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Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Таке питання обговорили сьогодні, 20 червня, під час засідання Ради оборони області.
За проханням військовим у цих районах діє заборона на відвідування лісів.
"Два тижні тому ми вже розглядали це питання і вирішили визначити лісові масиви лише у Луцькому та Володимир-Волинському районах, у яких можливий збір ягід та грибів.
Сьогодні ж спільно із керівництвом районних військових адміністрацій знову порушили це питання. Так, детально обговоривши усі обмеження з військовими, було вирішено дозволити місцевому населенню у Камінь-Каширському та Ковельському районах збір дикоросів у визначених лісових масивах", - сказав Погуляйко.
Для цього, районним військовим адміністраціям доручили узгодити і визначити із військовим командуванням ліси, де можна буде збирати гриби та ягоди.
Про ці місця проінформує місцева влада, якій необхідно провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед людей про обмеження.
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