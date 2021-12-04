У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди





Про це Юрій Погуляйко.



Таке питання обговорили сьогодні, 20 червня, під час засідання Ради оборони області.



За проханням військовим у цих районах



"Два тижні тому ми вже розглядали це питання і вирішили визначити лісові масиви лише у Луцькому та Володимир-Волинському районах, у яких можливий збір ягід та грибів.



Сьогодні ж спільно із керівництвом районних військових адміністрацій знову порушили це питання. Так, детально обговоривши усі обмеження з військовими, було вирішено дозволити місцевому населенню у Камінь-Каширському та Ковельському районах збір дикоросів у визначених лісових масивах", - сказав Погуляйко.



Для цього, районним військовим адміністраціям доручили узгодити і визначити із військовим командуванням ліси, де можна буде збирати гриби та ягоди.



Про ці місця проінформує місцева влада, якій необхідно провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед людей про обмеження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Місцеве населення визначених територій Камінь-Каширського та Ковельського районів зможе відвідувати лісові масиви для збору дикоросів.Про це повідомляє голова ОВАТаке питання обговорили сьогодні, 20 червня, під час засідання Ради оборони області.За проханням військовим у цих районах діє заборона на відвідування лісів. "Два тижні тому ми вже розглядали це питання і вирішили визначити лісові масиви лише у Луцькому та Володимир-Волинському районах, у яких можливий збір ягід та грибів.Сьогодні ж спільно із керівництвом районних військових адміністрацій знову порушили це питання. Так, детально обговоривши усі обмеження з військовими, було вирішено дозволити місцевому населенню у Камінь-Каширському та Ковельському районах збір дикоросів у визначених лісових масивах", - сказав Погуляйко.Для цього, районним військовим адміністраціям доручили узгодити і визначити із військовим командуванням ліси, де можна буде збирати гриби та ягоди.Про ці місця проінформує місцева влада, якій необхідно провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед людей про обмеження.

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