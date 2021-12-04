У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди

У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди
Місцеве населення визначених територій Камінь-Каширського та Ковельського районів зможе відвідувати лісові масиви для збору дикоросів.

Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.

Таке питання обговорили сьогодні, 20 червня, під час засідання Ради оборони області.

За проханням військовим у цих районах діє заборона на відвідування лісів.

"Два тижні тому ми вже розглядали це питання і вирішили визначити лісові масиви лише у Луцькому та Володимир-Волинському районах, у яких можливий збір ягід та грибів.

Сьогодні ж спільно із керівництвом районних військових адміністрацій знову порушили це питання. Так, детально обговоривши усі обмеження з військовими, було вирішено дозволити місцевому населенню у Камінь-Каширському та Ковельському районах збір дикоросів у визначених лісових масивах", - сказав Погуляйко.

Для цього, районним військовим адміністраціям доручили узгодити і визначити із військовим командуванням ліси, де можна буде збирати гриби та ягоди.

Про ці місця проінформує місцева влада, якій необхідно провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед людей про обмеження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ліс, ягоди, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни скаржаться на брехню від командирів: перехоплення ГУР
Сьогодні, 17:18
У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО
Сьогодні, 17:06
У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди
Сьогодні, 16:27
На Волині судитимуть бухгалтера, який незаконно привласнив пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:20
У Луцьку вперше пересадили серце. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
Чи дозволять волинянам збирати чорницю в лісах Чи дозволять волинянам збирати чорницю в лісах
10 червень, 16:30
В останні дні осені: на Волині у лісі вдруге вродили чорниці. ФОТО В останні дні осені: на Волині у лісі вдруге вродили чорниці. ФОТО
04 грудень, 2021, 08:35
У волинських лісах добре вродили чорниці. ВІДЕО У волинських лісах добре вродили чорниці. ВІДЕО
04 липень, 2021, 17:00
Де на Волині можуть дозволити ходити в ліс по гриби та ягоди Де на Волині можуть дозволити ходити в ліс по гриби та ягоди
16 червень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія
Сьогодні, 17:30
 0
Росіяни скаржаться на брехню від командирів: перехоплення ГУР
Сьогодні, 17:18
 0
У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО
Сьогодні, 17:06
 0
У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди
Сьогодні, 16:27
 0
На Волині судитимуть бухгалтера, який незаконно привласнив пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8